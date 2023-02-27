4大身心療癒減壓法　冥想、頌缽、古法頭滴油、阿育吠陀一文看清

近幾年，在疫情近三年的影響之下，「療癒」反而成為現代年輕人的休閒主軸。不只下班後的休閒活動改變，旅遊型態已不同於過往快速的觀光踩點，取而代之是相對更深度的在地體驗或是療癒身心靈的行程。



而最近很火的「療癒身心療法」冥想、古法頭滴油、頌缽、阿育吠陀到底是什麼？一次帶你了解！

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1. 阿育吠陀

最近全球吹起一陣「阿育吠陀」風，這是一種印度教及佛教的傳統醫學，主推人體是自然不可分割的一部分，當身體與自然不調和時，身體的機能便會受到阻礙，進而導致生病。因此有人覺得阿育吠陀醫學不僅是一門醫學體系，而且代表著一種健康的生活方式。阿育吠陀將人分為風、火、土三種類，以及理論中有七個脈輪，掌管生理、情緒、心理及能量。可以利用飲食、運動和生活習慣的調整，幫助身心重新回到平衡與和諧的健康狀態。

2. 頌缽療癒

根據身心靈療癒旅宿「丘丘森旅」表示，「頌缽」的聲音具有消除雜念、放鬆助眠、緩和緊張等功能。透過聲音震動與人體的器官產生共振，就像對身心施加按摩，打開阻塞的通道，釋放累積的壓力和疲勞。在療程中，我們會輕輕地把頌缽放在您身體容易緊繃的區域，放鬆身體、啟動療癒、深度休息，讓身心回歸自然和諧的狀態。

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3. 古法頭滴油

古印度傳統頭滴油能有效幫助舒緩壓力、幫助睡眠、滋潤頭皮，並使頭髮強韌有光澤。頭滴油療程由傳統部能量穴位按摩開始，輕柔的手法，使頭部和肩頸輕盈舒暢。透過溫熱的草藥油持續不斷的以緩慢流速滴於前額的第六脈輪眉心輪，讓緊繃的頭部擁有深層的放鬆，進入寧靜的深層冥想狀態。

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4. 冥想

這幾年越來越紅的「冥想」在瑜伽裡經常使用，能藉由去除心理雜念，解決失眠、易怒、焦慮的身心靈問題，其主軸圍繞在鍛鍊自我意識以及放鬆。身心靈研究專家Herbert Benson博士，就曾表示「冥想引起一系列統稱為『放鬆反應』的體內生化和物理變化，代謝變化、心臟跳動率、呼吸、血壓和大腦化學物質的變化。」不過，隨著這幾年越來越紅，許多手機App也有推出幫助冥想輔助App可以搭配使用。

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