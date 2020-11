新冠肺炎｜女性領導非花瓶　她們能用獨有的關懷、同理等特質抗疫

近幾年,女性領導風氣逐漸影響了世界局勢,尤其是在這波肆虐的疫情之下,影響更為顯著。

2019 年 3 月,紐西蘭基督城槍擊案,總理阿德恩戴上穆斯林頭巾慰問家屬:「我們應該要說出失去生命的罹難者姓名,而非這個取走性命的人」讓我們重新看見以「仁慈」為新價值的紐西蘭;同年 12 月,芬蘭迎來第三位女總理桑納・馬林,同時也是世界最年輕總理,她出生同性家庭,堅信平等是一切發展的基礎;而到了 2020 年 1 月,台灣出現了首位連任女總統——蔡英文,她同時也是台灣首位女總統,在她任內,台灣同志權益有了一大躍進。

4 月 13 日,富比世以《疫情中表現最好的國家有什麼共同點?女性領導(What Do Countries With The Best Coronavirus Responses Have In Common? Women Leaders)》為題,列舉德國、台灣、紐西蘭、冰島、芬蘭、挪威、丹麥的女性領導人,看她們如何面對這波新型冠狀病毒危機、如何展現各自的領導力。

各國領導人都為對抗新型冠狀病毒而努力,當中的女性領導更以女性果斷、關懷、真實、同理的特質,展現影響力(按圖查看)▼▼▼

文中提及,德國總理默克爾訴諸真實,要求人民嚴陣以待;台灣總統蔡英文則在 1 月初觀察到狀況,便果決頒布 124 項相關措施;芬蘭總理桑納・馬林透過與社群媒體上的影響力人物合作,傳達正確的疫情消息。

不只富比世做了相關報導,衛報 4 月 11 日一篇評論《戰勝新型冠狀病毒的秘密武器:女人(The secret weapon in the fight against coronavirus: women)》當中點出德國在嚴密掌控下,死亡率僅有 1.6%,紐西蘭僅有一死(編按:數字為 4/9 之前,截至 4/11 紐西蘭已有 4 死);台灣則是因初期的口罩控管與種種政策宣導下,確診病例在 400 例以內,且至今已向其他國家捐贈 1000 萬片口罩。

我們能不能開始,想像不一樣的領導風格

富比世、衛報以及 CNN,都同時將當今女性領導者的決策及領導風格,對比以往常見到的男性領導風格,當中多了許多前所未見的行動——例如在挪威,首相艾娜蘇爾伯舉辦了給兒童們的記者會,她關照到在疫情下,小孩的恐慌需要被照顧,且是值得重視的,並讓孩子知道,會感到害怕是正常的情緒。

而在 3 月 25 日,紐西蘭因應疫情宣布進入封城,總理阿德恩在 25 日晚間隨即使用臉書直播,鏡頭前的她才剛安撫完孩子睡覺,為自己身穿居家服而道歉,並且宣布與所有一起進入居家隔離。

她在人民最恐懼焦慮的時刻,於直播鏡頭前回應人民的問題:「直到看見社交隔離為我們帶來正面的影響前,記得待在家,斷開與他人的連結,可以拯救許多生命。」

而台灣總統蔡英文在疫情期間,不僅僅在社群媒體上與民眾互動,鼓勵大家待在家,更於近期的粉紅口罩事件,回應了性別議題:「口罩是用來保護我們的,我們不需用顏色來區分你我,粉紅色不只是屬於女生的顏色,陳時中部長已經用行動表示男生也很適合。希望大家不要用刻板的顏色區分,來限制自己的選擇。更重要的是,無論什麼顏色的口罩,能保護你就是最適合的。」

領導力,不僅止於突現個人的決斷力,它關乎你如何關照不同的生命經驗,不以自我為中心,而是讓同理能跨越種族、性別、年齡、宗教⋯⋯去回應多元的聲音。可以說,新型冠狀病毒是目前各國面臨到的重大危機,然而在這波疫情之下,世界產生了新的變局,女性領導人展現出果斷、關懷、真實、同理的特質。而這也能是我們能想像,領導者可以有的多元樣貌,女性領導人能夠帶來的影響力。

要對抗可怕的新型冠狀病毒嗎?問問女性領導者,她會知道的。

【本文經授權轉載自「女人迷」,原文:要對抗可怕的新型冠狀病毒嗎?問問女性領導者,她會知道的】