新冠肺炎｜女性領導非花瓶　她們能用獨有的關懷、同理等特質抗疫

近幾年，女性領導風氣逐漸影響了世界局勢，尤其是在這波肆虐的疫情之下，影響更為顯著。

2019 年 3 月，紐西蘭基督城槍擊案，總理阿德恩戴上穆斯林頭巾慰問家屬：「我們應該要說出失去生命的罹難者姓名，而非這個取走性命的人」讓我們重新看見以「仁慈」為新價值的紐西蘭；同年 12 月，芬蘭迎來第三位女總理桑納・馬林，同時也是世界最年輕總理，她出生同性家庭，堅信平等是一切發展的基礎；而到了 2020 年 1 月，台灣出現了首位連任女總統——蔡英文，她同時也是台灣首位女總統，在她任內，台灣同志權益有了一大躍進。

近幾年，女性領導風氣逐漸影響世界局勢，尤其是在這波肆虐的疫情之下。

4 月 13 日，富比世以《疫情中表現最好的國家有什麼共同點？女性領導（What Do Countries With The Best Coronavirus Responses Have In Common? Women Leaders）》為題，列舉德國、台灣、紐西蘭、冰島、芬蘭、挪威、丹麥的女性領導人，看她們如何面對這波新型冠狀病毒危機、如何展現各自的領導力。

各國領導人都為對抗新型冠狀病毒而努力，當中的女性領導更以女性果斷、關懷、真實、同理的特質，展現影響力（按圖查看）▼▼▼

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文中提及，德國總理默克爾訴諸真實，要求人民嚴陣以待；台灣總統蔡英文則在 1 月初觀察到狀況，便果決頒布 124 項相關措施；芬蘭總理桑納・馬林透過與社群媒體上的影響力人物合作，傳達正確的疫情消息。

不只富比世做了相關報導，衛報 4 月 11 日一篇評論《戰勝新型冠狀病毒的秘密武器：女人（The secret weapon in the fight against coronavirus: women）》當中點出德國在嚴密掌控下，死亡率僅有 1.6%，紐西蘭僅有一死（編按：數字為 4/9 之前，截至 4/11 紐西蘭已有 4 死）；台灣則是因初期的口罩控管與種種政策宣導下，確診病例在 400 例以內，且至今已向其他國家捐贈 1000 萬片口罩。

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我們能不能開始，想像不一樣的領導風格

富比世、衛報以及 CNN，都同時將當今女性領導者的決策及領導風格，對比以往常見到的男性領導風格，當中多了許多前所未見的行動——例如在挪威，首相艾娜蘇爾伯舉辦了給兒童們的記者會，她關照到在疫情下，小孩的恐慌需要被照顧，且是值得重視的，並讓孩子知道，會感到害怕是正常的情緒。

而在 3 月 25 日，紐西蘭因應疫情宣布進入封城，總理阿德恩在 25 日晚間隨即使用臉書直播，鏡頭前的她才剛安撫完孩子睡覺，為自己身穿居家服而道歉，並且宣布與所有一起進入居家隔離。

她在人民最恐懼焦慮的時刻，於直播鏡頭前回應人民的問題：「直到看見社交隔離為我們帶來正面的影響前，記得待在家，斷開與他人的連結，可以拯救許多生命。」

而台灣總統蔡英文在疫情期間，不僅僅在社群媒體上與民眾互動，鼓勵大家待在家，更於近期的粉紅口罩事件，回應了性別議題：「口罩是用來保護我們的，我們不需用顏色來區分你我，粉紅色不只是屬於女生的顏色，陳時中部長已經用行動表示男生也很適合。希望大家不要用刻板的顏色區分，來限制自己的選擇。更重要的是，無論什麼顏色的口罩，能保護你就是最適合的。」

領導力，不僅止於突現個人的決斷力，它關乎你如何關照不同的生命經驗，不以自我為中心，而是讓同理能跨越種族、性別、年齡、宗教⋯⋯去回應多元的聲音。可以說，新型冠狀病毒是目前各國面臨到的重大危機，然而在這波疫情之下，世界產生了新的變局，女性領導人展現出果斷、關懷、真實、同理的特質。而這也能是我們能想像，領導者可以有的多元樣貌，女性領導人能夠帶來的影響力。

要對抗可怕的新型冠狀病毒嗎？問問女性領導者，她會知道的。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：要對抗可怕的新型冠狀病毒嗎？問問女性領導者，她會知道的】