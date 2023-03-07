連詩雅身材維持法！小蠻腰、馬甲線、42吋逆天長腿全靠「這三招」

連詩雅 陳家樂｜娛樂圈喜事連連，2023 適逢雙春兼閏月，正是結婚好日子！昨日（3月6日）連詩雅（Shiga）與陳家樂（Carlos）亦傳來喜訊，據悉兩人將於4月24日舉行婚禮。



傳聞連詩雅與陳家樂於拍攝旅遊節目後傳出緋聞，去年6月7日，陳家樂向女友連詩雅求婚成功，而且求婚的現場極為浪漫，對於戀情向來低調的二人近日在社交平台中分享婚照，大放閃彈！從婚照中可見兩人親密十足之外，準新娘連詩雅亦狀態大勇，毫無「走樣」令人羨慕！其實自連詩雅出道起，就備受網民讚賞：「42吋逆天長腿女神」，到底她的維持身材的秘訣是什麼呢？大家不妨參考一下連詩雅於社交平台中分享的三招身材維持秘訣！

連詩雅身材維持秘訣：腹肌運動

連詩雅坦言其實自己曾一度鬆懈發福至120磅！（截自Youtube@《絲打圍爐》）

提起連詩雅，大家印象中的她向來都是纖瘦型女生，擁有小蠻腰及42吋逆天長腿，正當大家以為她的好身材全靠好基因之際。連詩雅卻在《絲打圍爐》中坦言其實自己曾一度鬆懈發福至120磅，隨住年齡增長，身型亦漸變得浮腫，加上疫情在家的時間變多，更激起她積極做運動的決心。現在的她對管理身材十分嚴謹，更將不少「鬼祟肉」進化成肌肉，成功維持在105磅左右，身體線條亦變得更好！

瘦下來才沒那麽難，只有懶的人才瘦不下來！ 連詩雅

連詩雅在眾多運動當中，十分注重腹肌運動，除了擁有小蠻腰更練出馬甲線！連詩雅在小紅書中分享一套「14天腹肌挑戰」，她稱只需一個動作，14天裡不間斷，可以減退小腹，甚至練成超明顯的腹肌線條！

堅持就是王道，沒有什麼是努力換不來的！只要堅持下去，每個人都可以擁有好身材！ 連詩雅

連詩雅身材維持秘訣：高強度間歇訓練（HIIT）

連詩雅熱愛運動，對於身材管理亦不單單只有重視腹肌運動，她更有在小紅書中不定期分享夜跑以及爆汗運動！高強度間歇訓練( High Intensity Interval Training ，簡稱為 HIIT) 作為全身燃脂訓練，具有超強的燃脂瘦身作用，HIIT 所消耗的熱量比傳統的有氧運動更多，減脂效果更好！HIIT不單有助於減脂瘦身，更能將體態鍛練得更為優美。

連詩雅曾經分享過不少運動影片，當中一條兩分鐘的爆汗HIIT影片，動作有開合跳30秒、高抬腿30秒、深蹲、橫向移動 30秒、登山跑30秒、平板支撐60秒。她呼籲粉絲們都隨著她的動作一起運動，打造健康好身材，惹來不少網民讚好跟從！

連詩雅身材維持秘訣：「ABC汁」

「ABC汁」在韓國有「奇蹟般的減肥果汁」的稱號，ABC果汁就是由一顆蘋果（Apple）、三分之一顆甜菜根（Beet）和一條紅蘿蔔（Carrot），再加入一杯冷水打製而成的果汁。

在韓國綜藝節目《健康的開始 身體的對話》中，料理研究家洪信愛實測了只連喝三週，照舊維持一天六餐的食量以及適量運動，結果居然腰圍狂瘦11公分，體重也下降了兩公斤！節目一出，以「ABC汁」的果汁減肥法掀起熱潮，不單是許多韓國明星的最愛，連詩雅亦有私下分享身材維持秘訣靠著每天一杯「ABC汁」，堅持21日就可收獲小蠻腰！

資料來源：小紅書@連詩雅Shiga