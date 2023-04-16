60歲台婦僅食少1食物令脂肪肝消失！1年內瘦下10kg　醫聽後超驚訝

胃腸肝膽科台灣醫生錢政弘近日發文分享，一名60多歲的女子日前來看診，超音波掃描後發現，原先的中度脂肪肝已完全消失，光這一年就瘦了快10公斤，於是錢政弘也請教對方減重的秘訣，沒想到對方說出了6字秘訣，讓醫生感到非常訝異。



錢政弘25日在臉書粉專上發文指出，他最近替一名阿姨做超音波檢查，發現去年的中度脂肪肝已消失，這次的檢查結果完全正常，開口詢問以後，才知道阿姨在一年內瘦了快10公斤。

錢政弘對此感到相當好奇，於是請教對方成功減重的秘訣，不過阿姨卻只回了一句「我就少吃水果！」這讓錢政弘感到非常驚訝，沒想到只是少吃水果的動作，居然可以瘦這麼多。進一步了解之後，錢政弘才發現，患者一年前體重為66公斤，長期有高血壓、中度脂肪肝的疾病，因為血糖持續上升，於是決定減少水果的攝取量。

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據阿姨的描述，她以前很愛吃水果，例如鳳梨、葡萄、芒果、西瓜等，自己一個人一天可以吃掉一顆鳳梨。不過當她知道水果的糖分太高之後，就開始減少吃水果，吃的量變為原本的2成，結果體重就漸漸瘦下來，瘦到51公斤，最近才稍微復胖為56公斤。此外，她的先生也很愛吃水果，改變飲食習慣之後，也跟著她一起變瘦，從80公斤瘦到60多公斤。

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對此，錢政弘也再度詢問「妳應該還有再多做運動吧？」，阿姨回答，其實自己一直都有健走，但對於瘦身似乎沒什麼用，少吃水果以後才真的開始瘦下來。這讓錢政弘也不禁感嘆，台灣的水果香甜又多汁，可謂十分厲害，好吃到讓人難以控制，「想找到比較不甜的都很難」，因此若想要減重、消除內臟脂肪，可以將水果視為甜點、跟蛋糕同個級別，減少攝取果糖，應該有辦法成功。

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