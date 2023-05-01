減肥方法｜韓妹靠「牛肉粒減肥法」激瘦17磅　無痛4階段減重減脂

【減肥方法｜牛肉粒減肥法】臨近夏日都是時候準備小背心熱褲，但是試盡坊間多個減肥法都無效，不如試下韓國大熱的「牛肉粒減肥法」，不用跑也不用跳，又毋須忍口！愛吃的女生們又想維持好身材，也同樣可以透過「牛肉粒減肥法」瘦身，馬上一齊看看究竟！



韓國「牛肉粒減肥法」的特色是通過攝取大量蛋白質，讓身體消耗熱量去消化，達到減重的效果，這個減肥法分為4個階段進行，整個過程完成後，不少韓妹都直指能減掉約8公斤左右，當然大家可結合自己的身體實際情況而進行的。

減肥方法｜韓國大熱「牛肉粒減肥法」（RED@momo）

減肥方法｜第一週：準備階段

早餐、午餐和晚餐都可以正常進食，但盡量別進食碳水化合物。除了早餐外，午餐和晚餐都以牛肉作為主食，晚上6點後就不再進食或喝水。堅持一星期，毋須運動，亦會感受到身體明顯地瘦下來。

減肥方法｜切記多攝取水份（《繼承者們》劇照）

減肥方法｜第二週：習慣化階段

早餐同樣照常進食，午餐只吃牛肉，晚餐則吃午餐時牛肉的一半份量。在這段期間，亦不需要進行運動，體重都會減輕，因為減掉的是內臟脂肪，但外觀上就不會太明顯。不過去到第3天會明顯感到飢餓感覺，若熬過後就不會太難受，且排便也會變得有規律。

減肥方法｜第三週：身體恢復階段

早餐可選擇性進食，午餐必須要進食，晚餐則適量吃牛肉（午餐牛肉量的一半）。在這個階段，一定要多攝取水份，有助於燃燒脂肪及有利皮膚。此外，可以進行輕度的有氧運動，例如跳繩或慢跑。只要堅持下去一星期，就能成功地減肥了。

減肥方法｜第四週：體重反彈消失階段

這週的飲食跟第三週一樣，但脂肪攝取量減少，胃口也因而變小，所以不會出現暴食的情況。男生可以攝取蛋白質來增肌；女生可以做瑜珈練一下身材的線條，這樣達至減重兼練出線條及肌肉。

減肥方法｜女生可以做瑜珈塑練了一下身材的線條（RED@momo）

減肥方法｜「牛肉粒減肥法」三大注意事項：

1. 要購買純牛肉，切勿進食人工合成肉

2. 適當進吃一些蔬菜，別讓自己處於很餓的狀態

3.多攝取水份

