日本爆紅「4分鐘殭屍瘦身操」1個極簡動作　不足2星期踢走大肚腩

減肥方法｜臨近夏天，當然又是減肥的季節！奈何新時代都市女生工作繁忙，更多是追求快速減肥瘦身的方法，今天為大家介紹一個日本爆紅的「4分鐘殭屍瘦身操」，簡單一個動作即輕鬆踢走身上贅肉，在家也能輕鬆做到！



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日本爆紅「殭屍瘦身操」由東京醫大心臟內科醫生池谷敏郎醫生所設計，無須任何工具與瑜伽墊，簡簡單單站著便能完成整套運動。「殭屍瘦身操」只有1個極簡動作，輕輕鬆鬆每天做60秒已經等於散步10分鐘的效果，一起跟著以下教學做吧！

東京醫大心臟內科醫生池谷敏郎醫生（IG@toshiroiketani）

日醫親研發「4分鐘殭屍瘦身操」每日一做=散步10分鐘

池谷敏郎醫生在NHK節目親自示範他所研發的原地健走+晃動身體「殭屍瘦身操」，原意是為了助病人改善全身血液循環、加強肌肉機能、解決身體痠痛等，卻意外發現可減掉內臟脂肪及減肚腩的效果一流。

「瘦身操」最吸引的地方是沒有地方限制、毋須任何工具輔助，只要放鬆身體，站立下抖動著上半身即可。整套瘦身操絕對不會對關節造成任何負擔，對新手及討厭運動的人相當友好，就算腰腿不便的老人，做這個瘦身操都毫不吃力。

日醫親研發「4分鐘殭屍瘦身操」每日一做=散步10分鐘（YOUTUBE@池谷敏郎 Official Channel）

4分鐘殭屍瘦身操｜原地踏步30秒

首先，先原地踏步熱身，再吸氣並收緊小腹，抬頭挺胸，放鬆肩膀，然後眼睛看向前方，雙臂自然垂在身體兩側，接著開始原地小踏步。如果能夠用腳尖踩地，或是提高腳跟，效果會更好，但如果無法做到也沒有關係，輪流踮腳尖也是可以的。殭屍體操就如同原地小跑步一樣，只不過雙手要保持放鬆的狀態，就如殭屍在奔跑時甩動手臂一樣。

4分鐘殭屍瘦身操｜先原地踏步熱身，再吸氣並收緊小腹，抬頭挺胸，放鬆肩膀（YOUTUBE@池谷敏郎 Official Channel）

4分鐘殭屍瘦身操｜能夠用腳尖踩地，或是提高腳跟，效果會更好（YOUTUBE@池谷敏郎 Official Channel）

池谷敏郎醫師還給了一個小訣竅，上半身可搭配步伐左右甩肩，但緊記是運用核心帶動上半身，並非手臂用力甩動，這才是正確的「殭屍瘦身操」。整套「4分鐘殭屍瘦身操」為一組，每日做3組，合共不足15分鐘，但消耗的熱量卻有走路30分鐘以上的效果。短短15天內，輕鬆減走內臟脂肪，醫生分享這套動作對鍛鍊下半身非常有效果，能活動做60-70%的肌肉，更有利血管和心臟健康。

4分鐘殭屍瘦身操｜上半身可搭配步伐左右甩肩，但緊記是運用核心帶動上半身，並非手臂用力甩動。（YOUTUBE@池谷敏郎 Official Channel）

大家別輕看如此簡單的動作，上班一整天坐著不動，不如在晚上抽大概15-20分鐘來做殭屍瘦身操，堅持地做絕對能看到效果。