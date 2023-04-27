減肥方法｜台女體重曾高峰180磅+患病　靠3招逆轉甩肉兼重拾健康

減肥方法｜愛美是女生天性，不少女生都為了維持身材美態，都不惜節食減肥，但是過度減磅對身體健康絕不友好。台灣有一名女生體重曾一度高達近180磅，同時患上婦科病及糖尿病前期。最後她花了一段時間，終於找出專屬她的減肥方法，而且成功重拾健康。



減肥方法｜愛美是女生天性，不少女生都為了維持身材美態，都不惜節食減肥。（Dcard討論區）

減肥方法｜台女曾高達180磅 靠3方法甩肉至132磅

台灣有一名女生早前於Dcard討論區發帖文分享自己過去的瘦身心路歷程，藉此勉勵及幫助同路人。帖文中她表示體重曾一度高達近80公斤（約176磅）；除了有過重的問題外，她亦患有嚴重月經週期不穩的問題，試過一整年都沒有來月經。後來經過醫生的檢查後才得知，自己患上「卵巢多囊症」，且醣化血色素達5.8，屬於糖尿病前期的病症。

減肥方法｜台女曾高達180磅 靠3方法甩肉至132磅（Dcard討論區）

減肥方法｜全因1原因下決心減重

面對肥胖及疾病的影響，加上同輩的壓力，使她在身材外貌及不同方面都失去自信心。在各種因素影響下，使事主下定決心改善及作出減肥的覺悟：「跟姐妹拍照沒自信（姐妹都是大正妹）、自己又讀輔大（正妹超多）、我媽說我像大嬸以及為了身體健康，所以下定決心減肥。」

減肥｜面對肥胖及疾病的影響，加上同輩的壓力，使她在身材外貌及不同方面都失去自信心。（Dcard討論區）

其後，事主再貼出努力的前後對比圖，從相片中可見她是一個長得高的女生，惟身材的影響顯得整個人圓潤粗壯、毫無線條感。經過多番努力下，她分享了一張登山相片，女生表示當時體重已減到近70公斤（約154磅），從外表可見整個人都足足瘦了一圈。

減肥方法｜女生表示當時體重已減到近70公斤（約154磅），從外表可見整個人都足足瘦了一圈。（Dcard討論區）

減肥方法｜堅定決心成功減重+重拾自信心

最後，女生成功由約180磅減至約132磅（60公斤），並對減肥成果感到滿意及開心，不僅臉部明顯瘦下來，最重要是逆轉糖尿病前期及月經也變規律了。如今自己的體重雖則已達到現時的審美標準，但她依舊覺得自己屬於偏胖體質，故此她希望自己能再進一步，體重降至55公斤（121磅）。

減肥｜堅定決心成功減重+重拾自信心（Dcard討論區）

女生成功減磅兼重拾健康，她表示沒有像其他達人一樣進行重訓，自己只是單純從飲食著手，每天吃得很健康及配合適量運動。

改變有三大要素：

1. 多攝取水份

2. 每天就吃三餐（不會特別戒澱粉）絕對不碰宵夜及含糖飲料（出去玩放肆一下沒關係）

3. 每天堅持跑步偶爾做一些爬山比較累的運動



資料來源：Dcard討論區