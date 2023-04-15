減肥｜每日10分鐘練成小蠻腰！網民實測：一星期腰圍瘦3cm！

瘦腰運動｜腰間的贅肉特別難減，相信無論是天生「瘦底」的女生還是努力瘦身途中的女生，都會深同感受！對於令人倍感煩惱又礙眼的腰腹「鬼鼠肉」，對於各位想要小蠻腰的女生，到底有什麼方法可以擊退贅肉呢？



如果你對於腰間贅肉無從下手，這個經內地網友「小涵在减脂」在小紅書中分享的實測，「小涵」指這個教程適合有「小肚腩」、腹部無力、小腹突出的女生跟練，兩個月的訓練成果可見她的體態輕盈不少！

兩個月的訓練成果可見「小涵」的體態輕盈不少！（截自RED@小涵在减脂《吉尼超強瘦肚子 減掉腹部贅肉 get馬甲線！》）

瘦腰運動訓練1. 空中單車

1. 空中騎單車的動作（截自RED@小涵在减脂《吉尼超強瘦肚子 減掉腹部贅肉 get馬甲線！》）

這套動作要先將雙手放於屁股位置，以腹部用力，並盡快進行在空中騎單車的動作作一分鐘，大家記緊不要彎曲腰部，以腹部力量

瘦腰運動訓練2. 抬腿

2.腿部下降時要注意腰部、膊頭不要失去平衡及彎曲（截自RED@小涵在减脂《吉尼超強瘦肚子 減掉腹部贅肉 get馬甲線！》）

雙手保持在屁股位置，以腹部用力，繼續以1分鐘作單位這次以90度單邊抬腿，記緊腿部要保持離地，每當腿部下降時要注意腰部、膊頭不要失去平衡及彎曲，以免訓練錯誤及弄傷腰部！

瘦腰運動訓練3. 雙腿提起

3.腿部每次下降時亦要保持離地！（截自RED@小涵在减脂《吉尼超強瘦肚子 減掉腹部贅肉 get馬甲線！》）

接著為了更加刺激下腹肌肉，雙腿併合，以90度保持直立的姿勢提起，這次腿部每次下降時亦要保持離地！

瘦腰運動訓練4. 骨盤運動

4.骨盤運動（截自RED@小涵在减脂《吉尼超強瘦肚子 減掉腹部贅肉 get馬甲線！》）

這次以臂部作主要出力位置，腰腹保持收緊，目標是膝、腰成一個穩定的三角形向上拉伸。

瘦腰運動訓練5. 腿部畫圓

5.空中畫圓圈（截自RED@小涵在减脂《吉尼超強瘦肚子 減掉腹部贅肉 get馬甲線！》）

雙手保持在屁股位置，以腹部用力，這次雙腿伸直，盡力向左右伸展，幻想著自己的雙腿是一支畫筆，要在空中畫圓圈。

瘦腰運動訓練6. 腿部拉伸

6.雙腿盡量向頭部方向延伸（截自RED@小涵在减脂《吉尼超強瘦肚子 減掉腹部贅肉 get馬甲線！》）

這次的雙手可以放在身體的兩側，並以腰腹的力量將雙腿提起，提起時盡量向頭部方向延伸！

瘦腰運動訓練7. 交叉雙腿

7.「自由式」踢水（截自RED@小涵在减脂《吉尼超強瘦肚子 減掉腹部贅肉 get馬甲線！》）

接著重點鍛煉腿部，大家可以因應自己腰部的情況以及腹部的肌力，將雙腿的位置有所調整，重點是腰部不要彎曲！雙腳以伸直的方式，快速的交叉上下移動，感覺就像「自由式」的踢水般。

瘦腰運動訓練8.向上彎曲

8.「貓式」彎曲，弓起肚子（截自RED@小涵在减脂《吉尼超強瘦肚子 減掉腹部贅肉 get馬甲線！》）

差不多結束了！以一個「貓式」的彎曲方式，以腰腹收緊並向上弓起，肚子要記緊收緊！

瘦腰運動訓練9. 彎曲並直立

9.空中踢開枱子（截自RED@小涵在减脂《吉尼超強瘦肚子 減掉腹部贅肉 get馬甲線！》）

這個動作可以想像為在空中踢開枱子的，雙腳合併，然後以單腳作90度彎曲，再用力向前踹直。大家記緊要收緊腹部，雙腳保持離地！

瘦腰運動訓練10. 雙腳踮地

10.幻想空中芭蕾舞的感覺（截自RED@小涵在减脂《吉尼超強瘦肚子 減掉腹部贅肉 get馬甲線！》）

這個動作是上一個動作的延續，雙腳合併，然後以單腳作90度彎曲，再將腿部向前踮地，可以幻想空中芭蕾舞的感覺。過程中一定要保持收緊腹部，雙腳離地，才能有效針對「小肚腩」！

瘦腰運動訓練11. 保持拉伸

最後一個動作是保持雙腳離地，維持彎曲、拉伸的動作，重點是用大腿及腹部力量支撐身體！

11.用大腿及腹部力量支撐身體！（截自RED@小涵在减脂《吉尼超強瘦肚子 減掉腹部贅肉 get馬甲線！》）

「小涵」分享這套方法每天可以做2組，一組大約10分鐘，兩個月已經可以很好的看到成果，在她的分享當中亦有網友指：「打卡一周有點效果，主要是腰部線條緊緻了，腰圍小了3㎝！建議大體重的女生可以先進行30分鐘以上有氧運動，再做這套，效果更佳！」大家趕緊減掉腰間贅肉，迎接夏天吧！