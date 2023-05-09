41歲女憑3減肥方法甩30磅成功逆齡！僅花3個月：不捱餓、甜品照吃

減肥不僅是為漂亮，更應該是為了健康，韓國一位41歲女YouTuber인 이지영（李智英），同時是大學升學試的補習老師，累積破百萬學生，她曾公開自己儲蓄已約130億韓元（約港幣76,179,000）成一時熱話。但她亦發現自己在鏡頭前的身形愈趨肥胖，下定決心要減肥，最終只花3個月成功減走30磅，至今不復胖！



41歲韓國女Youtuber인 이지영（李智英）憑3方法成功減走30磅﹐外表也變得更年輕

41歲韓國女Youtuber인 이지영（李智英）憑3方法成功減走30磅（YouTube@이지영 [Leejiyoung Official]）

減肥方法1. 不捱餓減肥 正常進吃三餐（YouTube@이지영 [Leejiyoung Official]）

減肥方法1. 不捱餓減肥 正常進吃三餐

韓國Youtuber인 이지영（李智英）和大部分想減肥的人一樣，曾想用節食來減肥，但發現長期肚餓會使精神狀態會很差，而且又會在可以進食時暴飲暴食，反而增重了。李智英決定如常進吃三餐，只是減少碳水化合物，主要吃肉及蔬菜，有飽足感同時達到減肥效果。

減肥方法2. 每星期一次「放縱日」（IG@leejiyoung_official）

減肥方法2. 每星期一次「放縱日」

減肥是需要一段時間進行，偶爾都會想放縱一下。李智英她會每星期有一次機會吃甜品，獎勵自己過去一周的努力，同時也讓自己放鬆一下，這樣也會更有動力繼續減肥。而且長時間控制飲食，會讓整個人過於壓抑，很容易造成當忍不住時就暴飲暴食，所以正在減肥階段的大家，可以試著定一日做放縱日，但要記得不要過度飲食！

減肥方法3. 每日走兩萬步（IG@leejiyoung_official）

減肥方法3. 每日走兩萬步

減肥最重要除了體重降下來外，還達到不復胖才算成功，李智英會在控制飲食，同時會在日常生活中培養運動習慣。但由於工作繁忙，沒辦法定時做運動，所以她把「運動量」放在日常生活中，能走路到的地方都走路，每日步行2萬步，來達到足夠的運動量燃燒脂肪。