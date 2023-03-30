減肥方法｜斷食減肥有效果嗎？台醫：減肥關鍵在「這個」

減肥｜為了能夠成功減肥瘦身，往往無所不用其極，但過於極端時就會心有餘而力不足，不是半途而廢就是無疾而終。到底應該如何減肥才能持久呢？



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其實減肥並不一定要節食或瘋狂運動，網絡流傳的喝水減肥法、減肥菜單、減肥運動等都並不完全安全，大家可以試著從日常生活中的「這個」小細節開始改變，就可以輕鬆減重，即使不運動都會來得有效！還在苦惱減肥方法的女生，不妨參考一下林口長庚胃腸肝膽科 李柏賢副教授在社交平台 Facebook中的對於減肥的分享！

林口長庚胃腸肝膽科 李柏賢副教授（Facebook@Dr.Le 李柏賢）

常見斷食減肥法 168、186、204減肥法是什麼？

相信比較廣為人知的減肥方法就是間歇性斷食（《Penthouse 2》劇照）

對於減肥，相信比較廣為人知的就是間歇性斷食（Intermittent Fasting），當中有「168斷食」、「186斷食」甚至「204斷食」減肥法等。間歇性斷食並不是一種節食的硬性規則，而是「調整進食時間」的飲食方式。 以「168斷食」減肥法作例，就是一日熱量攝取集中在8小時內，其餘16小時只能攝取零熱量的東西如水、鹽、黑咖啡、茶，靠計算時間吃東西而不是計算卡路里。許多報導提倡認為斷食減肥法有很好的減重效果、改變免疫力、提高代謝、改善睡眠等功效。

對於斷食減肥法！台醫：好像沒比較有效

就著形形色色的斷食減肥法，都是主張有助改善肥胖、脂肪肝等，但到底不吃晚餐真的能夠減肥嗎？

雖然我因為平時行程太滿常常，不知不覺總達到168、186甚至204，但好像也沒比較瘦 李柏賢 副教授

對於斷食減肥法的成效，以及熱量限制加上時間限制是否真的對減肥有所幫助？李柏賢副教授對此存疑，並從美國醫學協會在2018 年成立出版的醫學期刊JAMA Network Open 中舉例，當中有一篇今年剛發表的研究《TREATY-FLD 的隨機對照研究》，研究中選出 88位有肥胖、合併非酒精性脂肪肝病的受試者分成兩組：

1. 熱量限制組： 限制每日熱量攝取

2. 時間限制組： 除了限制熱量，規定只有08:00到16:00可以進食，其他時間都不能進食



並在半年及一年後評估研究結果，結果發現兩組體重各減7.8公斤及8.4公斤，各自有49%和33%的患者順利擺脫脂肪肝，雖然兩者減重數據差距不大，但第二組 「時間限制組」的脂肪肝消失率成果比第二組差。這組研究結果與去年發表在新英格蘭雜誌的結果一致，顯示出168飲食並不能進一步改善體重、體脂及代謝風險因子。

台醫：減肥關鍵在限制每天熱量攝取 並非時間限制

減肥關鍵在限制每天熱量攝取！（《Oh My Venus》劇照）

李柏賢副教授直言限定時間進食，但沒有計算卡路里，沒有營造足夠的能量赤字的話是很難達到減肥的最佳成效，最重要的還是每天的熱量攝取的控制，而非進食時間！

早餐、午餐、下午茶都在喝珍奶，晚上不吃就能減肥嗎？ 李柏賢 副教授

資料來源：林口長庚胃腸肝膽科 李柏賢副教授