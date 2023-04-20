減肥方法｜雙下巴形成全因4大不良習慣？3個動作一周擊退雙下巴

減肥｜雙下巴成因？雙下巴消除法？面對身上難纏的贅肉，手臂、腰間仍可以靠打扮遮掩，但雙下巴在修圖之下才能消失，當回歸現實就會無處可逃，到底為什麼會有煩人的雙下巴呢？



減肥絕對是個吃力不討好的活動，為了能夠成功減肥、瘦身，往往無所不用其極，但就算節食或瘋狂運動過後，磅數下降後身上仍有一些難纏的贅肉，想針對改善的地方，到底應該如何處理呢？「塗塗Conwy」近日在小紅書中分享，原來有不少女生都有雙下巴的困擾，經過對此一番查詢，不少健身教練指出雙下巴形成主要有兩大原因：先天以及後天，先天形成雙下巴的原因主要因為遺傳因素，天生的組織結構、肌肉脂肪較薄弱，另外亦有一些天生的下頦後縮， 通常會伴隨着牙齒問題。另外，後天形成雙下巴的原因並不單單因為肥胖，即使是身材瘦削的女生，也可能受雙下巴問題困擾！

即使是身材瘦削的女生，也可能受雙下巴問題困擾！（《Penthouse 2》劇照）

後天形成雙下巴 全因4大不良習慣

為什麼身材瘦削的女生亦會受到雙下巴問題困擾？雙下巴的出現是因為下巴脂肪積聚過多，加上重力拉扯，再加上4大不良習慣，雙下巴的情況則會更明顯！

4大不良習慣形成雙下巴： 1.習慣不良



長時間低頭、坐姿不良除了對頸椎不好之外，亦容易令下顎位置的肌膚變得鬆弛，令脂肪堆積，久而久之形成雙下巴、增加頸紋！

4大不良習慣形成雙下巴： 2. 保養不當



皮膚會隨着年紀而變得鬆弛、下垂，若然沒有注重提拉、天生臉型輪廓較無曲線的話，雙下巴亦會比普通人更明顯！

4大不良習慣形成雙下巴： 3. 肌肉缺乏訓練



當提到訓練肌肉的時候，普遍人會第一時間聯想起訓練手臂、大腿等部分，但原來下顎周圍的肌肉都需要訓練，因為當下顎肌肉得不到適當的訓練，就會變得鬆弛衰弱，容易形成雙下巴，大家可以從慢慢咀嚼食物開始習慣，因為咀嚼次數對雙下巴的形成亦有影響！

4大不良習慣形成雙下巴： 4. 不良飲食



都市人喜愛快餐，但高油、高脂、高糖的飲食除了會增加肥胖風險，長期攝入過多的鹽分、高熱量食物更會令身體毒素增加，體內水分不足就會導致臉部浮腫、造成雙下巴！

後天的姿勢不良形成了雙下巴的女生，不要只活在苦惱了，不妨練習網民分享的以下3個動作，擊走雙下巴！

3個動作擊走雙下巴｜1: 雙手併靠向後 抬手兼抬頭

3個動作擊走雙下巴｜1: 雙手併靠向後 抬手兼抬頭（RED@「塗塗Conwy」 你的雙下巴是假的！）

這組動作每個動作維持約一分鐘，大家可以先企直整個人，然後將雙手向後合十，併靠的同時要盡量伸直雙手。在拉伸肩胛骨的同時抬頭向上，盡量拉伸，這樣有助改善駝背、圓肩、聳肩等問題，同時擊走雙下巴！

3個動作擊走雙下巴｜2: 貼牆作「雪天使」飛翔

3個動作擊走雙下巴｜2: 貼牆作「雪天使」飛翔（RED@「塗塗Conwy」 你的雙下巴是假的！）

相信大家應該知道什麼叫作「雪天使」，「雪天使」屬於一種圖形，亦是一種雪地遊戲。「雪天使」的做法就是平躺在雪上，揮動自己的手臂並擺動自己的雙腿，形成一個天使輪廓，當中揮手形成的輪廓會類似天使翅膀。而這個動作，大家可以貼牆，想像牆身是雪地，背部及雙手要靠住牆身，然後以大幅度上下揮動雙手。

3個動作擊走雙下巴｜3: 貼牆伸展

3個動作擊走雙下巴｜3: 貼牆伸展（RED@「塗塗Conwy」 你的雙下巴是假的！）

作為上一個動作的續後，大家可以繼續貼牆，背部及雙手要靠住牆身，然後以每次在大幅度向上揮動雙手的時候，稍作停留，想像要將雙手拉伸到無限遠，這樣可以改正不良站姿！