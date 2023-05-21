減手臂｜營養師揭蝴蝶袖、麒麟臂成因！5種肥上肢食物肉食獸注意

女孩們為了身材積極瘦身，但勤奮運動、飲食控制，往往總有些局部脂肪難以防備！妳也有著蝴蝶袖、手臂粗的困擾嗎？或許除了運動方式要改善，也別忘了回過頭檢視自己是否吃錯食物了！



YOUTUBE人氣營養Nutritionist Charlene，這回破解5大「容易粗手臂食物」，想擁有骨感體態、擺脫贅肉，快快檢查自己誤吃了哪些！

5種容易導致手臂粗的食物。全身都瘦了，唯獨手臂減不下來的姐妹必看啊！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 肉類脂肪

許多女孩為了減肥，戒斷澱粉以肉類為主食，但妳吃的肉類真的無負擔嗎？營養師點出，肉類脂肪含有大量飽和脂肪，很容易導致人體脂肪囤積，若又加上日常的運動頻率少，沒有與基礎代謝達平衡，那麼就很容易引起上半身脂肪堆積，尤其更會胖手臂！

2. Pizza

Pizza（披薩）愛好者注意了！Pizza不光熱量高，且含有豐富碳水化合物，同時更是屬於精緻澱粉美食，在塑身期間吃下肚，不僅會促使升糖指數飆高，更會增加底脂肪，特別精緻澱粉會強調於上半身的肥胖，必需格外小心！

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3. 炸雞、各類炸物

大家都知道，炸物是減肥時期的大忌，更是身材走樣的罪魁禍首之一，然而在炸物中，包含炸雞、炸魚、炸豬排等美食，通常都含有高鹽、高油，當油脂攝取過多就容易使體液平衡失調，再加上缺乏運動，不只肥胖找上門，營養師還強調，油炸物更會使手臂的血管體液增加，造成腫脹、脂肪堆積。

4. 雪糕

甜食控們怎麼能錯過雪糕呢？但貪嘴的妳可得小心了～雪條、雪糕都以高飽和脂肪的全脂乳製品製成，容易加快肥胖速度，更會使手臂脂肪堆積、凝聚。再加上冰品內的高糖分，在飲食過程還會影響血糖穩定，提高脂肪堆積的機率。

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5. 牛油、鮮奶油

不論是甜品、西餐，以奶油、牛油作為點綴，可說是人間美味～若妳也有著這樣的飲食偏好，真的別怪瘦不下來！全脂乳製品屬於高飽和脂肪食品，長期過量攝取不光會使體脂率直線飆漲，更會造成手臂、上半身脂肪堆積，胖肚子又胖手臂！

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