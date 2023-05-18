減象腿｜56歲瘦身女王鄭多燕身材fit爆！1招瘦腿操輕鬆練出漫畫腳

韓國瘦身女王鄭多燕，這名字相信大家都很熟悉！從33歲才開始減肥人生，一路從70公斤瘦回49公斤，靠著分享瘦身秘訣而爆紅！



到今年她已經56歲了，身材依然沒有走樣！而她也靠著出書、開設健身會所、建立官網、影片頻道和瘦身品牌，近年則前往內地直播帶貨經營起小紅書，光是一個月的直播營業額就高達4千萬人民幣！事業越做越大！

鄭多燕分享簡單瘦大腿操，每日5分鐘減走贅肉，打造漫畫腳。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

鄭多燕56歲仍擁有傲人曲線

令人羨慕的不只是鄭多燕事業上的成功，而是年過半百依然擁有S曲線！無論是纖細手臂、葫蘆腰還是緊緻0贅肉的大腿，都令人不敢相信她已經56歲！只要有follow過她的姊妹，都知道跟練「鄭多燕操」其實很累，但近日鄭多燕就在小紅書分享了一套簡單運動，新手入門也跟得上，在家就能練出大腿縫！

同場加映：劉德華減肥餐單｜戒白飯10年 茹素+168間歇斷食 61歲仍fit到漏（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

在家練出大腿縫！鄭多燕分享簡單瘦大腿操

這招可說是開合跳+深蹲跳的進化版，算是中高強度的有氧運動，可以快速提升心率、燃燒熱量！看起來很簡單，但其實跳躍式的運動可以消耗的熱量，比跑步多！而且研究指出跳躍運動也可以增加骨骼密度，降低老年骨質疏鬆的風險。

同場加映：無痛瘦身｜韓妹公開勁減11公斤的5款減肥食譜 超飽肚、不反彈！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

鄭多燕瘦大腿運動這樣做

想要趁夏天來臨前練出光滑緊實的大腿線條，快來跟練一波！將雙腿打開腳尖朝外，蹲下時轉動上半身，用左手輕觸右腳內側，右手往後延伸，跳躍時雙腿併攏，拍手後往反方向進行。此動作重複8-15次，一天做3回。

延伸閱讀：

57歲藍心湄太犯規！穿小熱褲做運動，翹臀美腿全都露！釣出林心如激讚：太性感

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】