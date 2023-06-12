40歲日婦靠3招年減25kg　體脂從42％跌到27％　視覺年齡瞬減10歲

這二、三年受到Covid-19影響，許多人長期待在家中而體重變胖，而今天要跟大家介紹的日本主婦理惠小姐也是其中一人。不過，她非常勵志的展開減肥計畫，而且還一口氣在一年鏟掉25公斤!



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從飲食上開始做改變

理惠小姐在開始下定決心時的體重是82公斤，體脂肪43%。她開始從自己每天吃的料理開始做改變，以大量的蔬菜料理或者是水煮蔬菜來當作主食，接著再用簡單的調味來增加風味，不僅可以吃到大量的膳食纖維，同時也能吃得美味！

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每天運動30分鐘

理惠小姐分享自己開始減肥之後，都會至少規定自己每天運動30分鐘，不管是居家運動或者是有氧運動都可以，先讓自己培養運動的習慣，才能慢慢的瘦下來!她甚至還在家中買了飛輪，剛開始得時候她每天只踩5分鐘，接著慢慢養成習慣變成一天30分鐘。

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做家事也能助瘦

除了每天運動之外，理惠小姐分享自己也會把做家事當作瘦身運動的一種，像基本的吸地、擦地板之外，家中的置物櫃整理等等，也都會默默燃燒許多熱量哦！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】