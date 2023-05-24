41歲2子之母體脂僅19%！6招瘦身不捱餓　重訓練出馬甲線、纖長腿

這身材竟然是二寶媽！！今年41歲的台灣女藝人嚴立婷，體態比少女時期還要好看，那馬甲線太羨慕了～



是演員，也是節目主持人的嚴立婷，率性的說話風格深得觀眾喜愛，今年41歲的她是雙寶媽，日前在社群平台上分享體重創下人生新低，體脂更是在短短2個月從24％降到19％，不僅肚子的贅肉消失了，連帶腿也變得更直，若隱若現的馬甲線，比許多沒生過的少女還要強，到底是怎麼辦到的？這次出席醫美儀器活動，接受妞編輯的專訪，不藏私公開自己的運動＋飲食菜單，想要擺脫身上贅肉的妞妞們，請筆記了！

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嚴立婷身材維持秘訣

1. 重訓後補充大量蛋白質

身高170cm的嚴立婷，她透露撇除懷孕期間，人生體重顛峰是54公斤，今年2月體重是53公斤、體脂肪24％，而到了4月，體重降到50公斤，體脂肪更是達標到19%，雖然體重的差距並不大，但因為體脂降了很多，身體不僅變健康，視覺上腿變直了，肚子那圈的改變更是明顯。嚴立婷分享以前的體重雖然不胖，但肉是鬆的，很多地方也有贅肉，但開始認真健身及飲食控管後，體態就變得很不一樣，在飲食方面，因為有在健身重訓，最關鍵的就是希望能長肌肉，所以她會在健身完半小時內大量攝取蛋白質，像是喝高蛋白飲品，平常會選在早上10點去運動，結束後大概接近午餐時間，就會吃比較少油脂的食物，如壽司店，但會少吃飯，多吃海鮮為主，一定會吃茶碗蒸，但絕對不會喝味增湯。

2. 重視體脂勝於體重

「大家要忘記體重這件事，要記得的是體脂！」嚴立婷提醒妞妞們，很多女生在體態控管時，只會對體重斤斤計較，但其實要看的應該是體脂，可以去測測看INBODY的數值分析，有些人看起來很瘦，但其實是泡芙人，像是她最胖的時候是54公斤，但體脂26％，雖然沒到很誇張，但還是對健康沒那麼好，所以就有幫自己設立目標，希望能降到19%。

3. 晚餐盡量不吃澱粉

想要達到理想的體態，運動＋飲食絕對是雙管齊下，嚴立婷分享，晚餐的話會盡量不要吃澱粉，但碳水化合物是人體必需的能量，並不會完全戒澱粉，像是早餐、午餐就會吃澱粉，晚餐要吃其實也可以，但量一定要減少，如白飯可能只能吃半碗以內。

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4. 每天和鏡子互動

體態控管其實是一條漫長的路，很多人容易半途而廢。嚴立婷分享自己的動力是來自每天照鏡子，觀察自己的整個體態，當你看到自己的體態已經有所改變時，就會努力想要讓自己變更好，像是現在就沒辦法接受再回到自己54公斤時的狀態。

5. 千萬別讓自己挨餓

嚴立婷坦言以前對減肥其實沒有很正確的觀念，會認為好像不吃就可以變瘦，但這樣的方式其實沒辦法持久，還可能會造成身體反撲。「千萬不要讓自己挨餓！」當你一餓，反而會燃燒身體的肌肉，讓減肥更難達標，還可能變肌少症。現在的她會掌握的原則就是該吃的吃、不該吃的不吃，三餐都要吃，宵夜則不吃。

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6. 非侵入科技輔助

即使做了飲控＋運動，身上可能還是會有些贅肉難雕塑，嚴立婷透露自己還會借助科技幫忙，像是必麗塑溫雕療程，就很適合像她一樣生活忙碌，又想要雕塑曲線的人。除了儀器外，私底下還會搭配勤勞的按摩，像是她這陣子很瘋迷體刷，自己上網購入矽膠材質的按摩刷，每天只要洗完澡後就會全身塗滿精油，在自己很在意的部位加強按摩，試到現在真的覺得很有感。

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