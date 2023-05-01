去水腫｜營養師分享20種高鉀生果　配合30分鐘運動　不再肥腫難分

有時候一起床眼睛腫、臉腫，整個人水腫到不行！



除了循環差，也要注意前一晚吃的食物，是否是因為重口味、重鹹、加工食品吃太多了呢？營養師高敏敏就分享了水腫的原因，並推薦20種飯後吃可以消水腫的水果，馬上來看看！

20種消水腫飯後水果，起身唔再口腫面腫！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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營養師分析水腫原因

台灣營養師高敏敏分享「為什麼吃太鹹會水腫」，原因就在鈉攝取過量，導致細胞的滲透壓平衡失常，進而使水分滯留體內形成水腫。她分享想要消除因為吃太鹹造成的水腫、將體內多餘的鈉排出，其實靠「飯後吃水果」就可以做到消水腫效果！但水果也不是隨便吃什麼都有效，而是要攝取「高鉀水果」，做到「留鉀排鈉」！水腫體質或怕水腫的姊妹~大推以下20種高鉀水果名單請筆記！

營養師推薦20種高鉀水果

營養師高敏敏建議，飯後吃這些高鉀水果，就能幫助身體排水腫！名單有：釋迦、香蕉、奇異果、龍眼、小番茄、哈密瓜、金奇異果、車厘子、火龍果白/紅肉、蜜瓜、水蜜桃、百香果、士多啤梨、木瓜、荔枝、西柚、番石榴、紅石榴、布冧。高敏敏說：「有些水果除了鉀含量豐富，營養成分更是一級棒！像是奇異果除了鉀之外也富含維生素C及奇異果酵素，能幫助消化；香蕉高鉀之外，還有豐富的膳食纖維和果膠，能幫助腸胃蠕動順暢；哈密瓜則可以代謝身體多餘水分。」

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有腎臟病風險注意食用

但營養師高敏敏也提醒，雖然鉀可以幫助排出過多的鈉，減緩水腫情形，但要特別注意如果是腎臟病患者、或需要限鉀者，就不建議用這些方式了，以免造成腎臟負擔，高敏敏說：「當然～如果在吃大餐時就搭配這些食物或飲品，應該有機會預防水腫，也可以搭配運動30分鐘，讓多餘的水份更容易排出！」

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】