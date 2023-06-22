減副乳瘦手臂｜日妞親授4個居家懶人動作　減麒麟臂告別byebye肉

又到了要穿背心出門的季節，除了手臂粗讓你不敢穿背心之外，不小心溢出的副乳也是許多女生們的困擾，常常穿錯版型的背心，就會讓副乳被大家看的一乾二淨。



與其挑選衣服，不如靠這幾招超簡單的居家運動，只要4招，每天做就能有效告別副乳，同時還能緊緻上手臂。

4個居家懶人動作減副乳，告別手臂贅肉！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 後背撐地

成坐姿後雙腿拱起，接著雙臂往後撐地，利用上臂的力量將身體往下撐，在做動作的時候要注意只有手臂在動，屁股沒有離地也沒有前後動哦～全靠雙手的力量來做臥撐才能夠精準的瘦到副乳的地方。

2. 後背仰臥起坐

做完第一組運動之後，第二組運動要稍微加強一點難度。可以先躺下後，利用手臂將身體撐起，然後像是仰臥起坐的方式，只是變成背部的。在做的同時也要記得手臂要打直，然後臀部下頂的時候大腿的部分也要打直。這組動作不僅可以瘦到上身，連屁股也同時鍛鍊到了。

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3. 祈禱抬手

這招是瘦副乳運動中最簡單又實在的招式，雙手併攏成現象是在祈禱的樣子，然後手臂打直，往上與往下伸展，在做的時候首要一直保持90度，就能感覺到手臂開始酸酸的，這就是副乳正在與你告別ING的證明。

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4. 翅膀瘦手臂

這個動作是把雙手放置身後，然後手打直後由下往上伸展，做的時候雙手要打直！這組動作也是看起來很簡單，但是要撐住來會揮動45秒，就能感覺到上手臂一樣開始有點痠，這樣就代表動作有做對囉！第三與第四組瘦副乳的動作，即使是邊追劇的時候也可以邊做來加強瘦身效果。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】