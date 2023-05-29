減手臂｜每日5分鐘2週視覺減5公斤！日妞教9個簡易上肢動作坐著做

進入夏季，隨著天氣轉熱，女孩們紛紛換上清涼的服裝。若是讓蝴蝶袖不小心也出來見客，可能就有些尷尬了！



今天我們要介紹日本運動網紅Yori的「5分鐘瘦手臂」運動，只需要「坐著」就能瘦手臂～透過簡單的9個動作，每天只需5分鐘，持續2星期後就能看到顯著的效果。

瘦手臂的9個動作，每日5分鐘，告別蝴蝶袖！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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瘦手臂運動

1. 開肩擴胸夾背

首先坐在瑜伽墊上，挺直背部，雙手向後伸展，掌心向下。接著，將雙手反手交叉，並左右擺動。這個動作可以有效開肩擴胸，讓肩部肌肉得到舒展，並促進血液循環。這個簡單的運動可輕鬆幫助您舒緩肩部不適，同時改善手臂的線條。

2. 開肩擴胸夾背

第二個動作是在第一個動作的基礎上進一步延伸，不同的是這次雙手要前後擺動，但只擺動前半部分的手臂即可。仍然要保持挺直的坐姿，這個動作可以有效活動手臂的肌肉，促進血液循環，進而減少手臂贅肉。

3. 雙手向後轉手腕

第三個動作也是將雙手向後伸展，但這次需要配合轉動手腕的動作，能更有效地刺激到背部肌肉。仍然要保持挺直的坐姿，這個動作可以有效伸展手臂的肌肉，並能夠減少手臂周圍的贅肉。這個簡單的運動可以有效地鍛鍊手臂和背部肌肉，提高身體的靈活度和柔軟度。

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4. 雙手握拳向後提

第四個動作是將雙手握成拳，放在後背上方，然後盡量向上舉起。這個動作可以有效地刺激手臂和肩膀的肌肉，需要注意的是，舉起手臂時要保持肩膀放鬆，不要過度用力，以免造成肩膀的負擔。

5. 雙手伸直打圈

第五個動作是將雙手伸直，與肩膀保持水平，然後開始打圈轉動，盡量擴大轉動的範圍。這個動作可以有效地鍛鍊手臂的肌肉，提高手臂的柔軟度和靈活性。需要注意的是，轉動時要盡量保持雙手的水平狀態，不要過度用力，以免造成手臂和肩膀的負擔。

6. 雙手伸直轉手腕

第六個動作與第五個動作相似，也需要伸直雙手。但不同的是，這次需要配合轉動手腕的動作，可以有效刺激手臂和前臂的肌肉。要注意手腕轉動的角度不要過度，避免造成手腕的負擔。適合長時間使用電腦、手機等需要手部運動量少的人士。

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7. 向外轉動手臂

第七個動作是將雙手放在肩膀上，再向外轉動手臂，讓手掌盡量貼近耳朵，這樣可以更有效地刺激手臂肌肉。

8. 肩胛骨訓練

第八個動作，先向前傾身體，然後輪流舉起雙手，這個動作可以有效地鍛煉肩胛骨周圍的肌肉。

9. 手臂外側肌肉訓練

在第九個動作中，先將身體向前傾，然後曲起手臂向左右伸展，這個動作可以有效地鍛煉手臂的外側肌肉。

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以上～想瘦手臂的女性們一定要學起來！不過除了運動之外，飲食和休息也很重要，這是保持身體健康和瘦身效果的關鍵喔！最後，提醒大家在進行任何運動前都需要適當的伸展和熱身，以避免受傷唷～

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】