按摩槍用法｜30歲女錯用按摩槍險致骨裂！醫師教正確使用法+3注意

按摩槍用法｜近年電動按摩槍愈來愈受歡迎，電動按摩槍是透過高頻震動經皮膚穿過脂肪層及筋膜層，直達肌肉深處，以促進血液循環及加速紓緩肌肉痠痛及身體疲勞，但是要正確使用才不會弄巧成拙 。台灣一名女士因長期錯誤使用按摩槍，最終導致持續痠痛，更險致骨裂。



按摩槍用法｜台女錯誤用按摩槍 痛症無好轉更險致骨裂

早前，台灣復健科醫生陳冠誠於節目《醫師好辣》上分享了一宗個案，事源台灣一名30歲女士因長期感到肩頸痠痛，又看到網上流傳使用按摩槍有助紓緩痠痛而入手一支電動按摩槍，惟多次使用後，情況沒有好轉，反而愈來愈痛，最終女士到醫院求診。

按摩槍用法｜台女錯誤用按摩槍 痛症無好轉更險致骨裂 (YOUTUBE@《醫師好辣》截圖)

陳醫生當時請女士示範操作一次按摩槍，不出醫生所料，女士原來一直以來都是向著骨頭打，故此痛症沒有好轉。醫生表示，錯誤使用按摩槍可大可小，有機會傷及筋骨。正確使用方法是應該使用於大塊的肌肉群上，如手臂、臀部、小腿等。

其後，他再補充錯誤使用的話，更有機會導致骨頭、筋腱等創傷。曾有註冊脊醫、註冊物理治療師皆指出，錯誤使用按摩槍有機會導致急性創傷，可是會造成危險；如頸椎的部位，因有頸動脈、頸靜脈經過應要避開，嚴重的話恐會造成中風、半身不遂。

按摩槍用法｜台女錯誤用按摩槍 痛症無好轉更險致骨裂 (YOUTUBE@《醫師好辣》截圖)

按摩槍用法｜脊骨神經科醫生親揭正確使用方法+3大注意事項

本港脊骨神經科醫生汪家智曾於個人頻道指出，按摩槍是一種用於按摩身體的機器，有效舒緩肌肉酸痛，放鬆筋膜組織，加快回復效果。

基本市面上的按摩頭設有3個不同的配件（球狀頭、尖頭、平頭）球狀頭一般已經有效達到治療效果，適合初學者使用；尖頭是適合教練級用家，因為尖頭要懂得按激痛點；平頭通常是使用在大塊的肌肉上。醫生再三提醒按摩槍是負責按筋膜，同時提醒大家3大注意事項。

按摩槍用法｜脊骨神經科醫生親揭正確使用方法+3大注意事項 (YOUTUBE@Dr. Joe Wong截圖)

按摩槍用法｜脊骨神經科醫生親揭正確使用方法+3大注意事項 (YOUTUBE@Dr. Joe Wong截圖)

第一，使用按摩槍時緊記不要用力按筋膜，輕按即可；第二，切勿按骨的地方，一般輕輕按著上斜方肌慢慢去放鬆，按照個人需要去調教力度，大概1分鐘左右就轉另一個位置；第三，按頸部時，不要直接按頸或頸骨，輕輕按頸旁即可。

按摩槍用法｜脊骨神經科醫生親揭正確使用方法+3大注意事項 (YOUTUBE@Dr. Joe Wong截圖)

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