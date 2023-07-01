減肥餐單|兩孩媽曾達187磅1理由決心減肥！附減至116磅餐單及心得

減肥餐單！不少產後媽媽忙於照顧孩子錯過了產後瘦身的黃金期，漸漸連自信心都喪失了。一名育有兩兒的媽媽於社交平台分享了自己產後多年的減肥瘦身經歷，憑著飲食短短半年勁減71磅，不但回復昔日的自信及笑容，而且狀態也更勝以前！



減肥餐單｜產後媽由187磅甩肉至116磅 「1原因」踏上減肥之路

減肥方法｜一名育有兩兒的媽媽於社交平台分享了自己產後多年的減肥瘦身經歷(red@梅子姐姐)

最近，一名叫「梅子姐姐」於個人社交平台上分享個人的減肥之路，帖文坦言無法忍受生育後「自己會醜成這樣子」，自從生下第二胎後體重一度高達187磅，不時會翻開以前的照片，對比之下簡直是不可置信！生孩子、打理家庭種種事情都讓人十分折磨，使帖主由昔日的花樣少女變成了另一個人。

減肥方法｜產後媽由187公斤甩肉至116公斤 「1原因」踏上減肥之路(red@梅子姐姐)

經過一番努力下，配合適合的飲食及運動，短短半年狠甩71磅回復少女身材。即時現年僅38歲的帖主，自瘦身取得成果後狀態更勝以前，氣色和皮膚狀態亦變得健康，且內至外散發出的成熟魅力及女性美。

減肥方法｜產後媽由187公斤甩肉至116公斤 「1原因」踏上減肥之路(red@梅子姐姐)

過去踏上減身之路初期，帖主直過程既難捱又辛苦，曾一度想放棄，其後作出調整才得以堅持下去，所以帖主是相當明白新手者的難處。她根據自己的經歷整合出5大點，從中希望幫助同路人及藉此鼓勵大家：「瘦變美其實並不難！」只要配合均衡飲食及適當運動，循環漸進就能夠瘦身成功。

減肥方法｜產後媽由187公斤甩肉至116公斤 「1原因」踏上減肥之路(red@梅子姐姐)

減肥方法｜產後減肥詳細餐單

早餐

兩顆雞蛋、無糖無油的包類、一杯脫脂牛奶和一杯膠原蛋白肽飲品

午餐

一份肉類（魚肉、雞肉、蝦）、一份蔬菜、一份主食（粟米、南瓜）

晚餐

晚餐跟午餐一樣，亦可以選擇進食一顆蘋果或者一份蔬菜



減肥方法｜產後減肥詳細餐單(red@梅子姐姐)

減肥方法｜飲用膠原蛋白的重要性

減肥期間不能只進食吃蔬菜水果，同時要多吸收蛋白脂肪和膠原蛋白。膠原蛋白主要來源於豬蹄，雞腳，豬皮和魚膠，燕窩中，但這些膠原蛋白分子太大，不易被吸收，而且進食這一類食物會容易長胖。帖主個人建議內服精準補充膠原，膠原蛋白飲中的蛋白肽含量高，吸收快，而且熱量很低，對減肥人士十分友好。

減肥方法｜飲用膠原蛋白的重要性(red@梅子姐姐)

減肥方法｜產後瘦身5大心得及體會

第一點：忌禁食或只吃蔬菜類

一開始切勿禁食或者只吃蔬菜蘋果，無疑這樣會快速地瘦弄下來，但是會影響到身體健康，也不能保證身體每日是否有足夠的營養，無法長期堅持，最終忍不住反而容易暴飲暴食。

第二點：做到每餐均衡飲食

了解清楚每種食物的大概卡路里，主食以蛋白質、少量碳水化合物、蔬菜和少糖水果為基礎，每餐做到均衡飲食。蛋白質推薦蝦、魚、雞胸肉、豆製品等；碳水則推薦栗米、南瓜、蕎麥麵、麥片等，這樣有助增加飽腹感。至於蔬菜可以清燙，然後添加少量調味。

第三點：多喝水

多喝水，早餐起床習慣先飲用一杯溫水，以補充睡眠間身體所流失的水分，並促進腸道蠕動。新手者嘗試把手搖飲料改成花茶、綠茶、或者咖啡；零食改成堅果、紅等。當一個小目標達成後，都可以偶爾獎勵自己吃一些放縱餐。

第四點：挑選適合的運動

運動不一定要去健身房，可以把運動融入日常生活中。例如急步、踏單車、跑步、瑜伽或是在家練健身操，只要找到一個合適自己又感到舒服的運動，才能長期堅持及享受流汗帶來的暢快感。

第五點：瘦身塑+造身體線條

最後一點，減肥的同時要著重線條感，單單瘦下來又毫無線條感令身型不好看。帖主個人建議可著網上某些健身教練鍛練，最好是根據個人程度去選擇。假若新手者一開始進行強度大的運動，不但十分吃力，而且會容易中途放棄。