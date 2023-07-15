偷偷藏不住｜趙露思劇中編髮是萌妹髮型教科書　顯髮量Ｖ面又年輕

「暗戀原來也可以，不僅是一個人的事」還沒開播就創下優酷預約破百萬最快現偶類劇集的《偷偷藏不住》，由趙露思、陳哲遠領銜主演，劇情描述桑稚（趙露思飾）和段嘉許（陳哲遠飾）兩人從相識、單向暗戀、救贖到雙向奔赴的愛情故事。



除了劇情甜到蛀牙外，趙露思在劇中用的、穿的、妝容、髮型也通通成為討論話題，這次特別整理4款超顯嫩的髮型，一起跟風可可愛愛！

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《偷偷藏不住》劇情介紹

根據晉江文學城作家竹以同名小說改編的陸劇《偷偷藏不住》，從開播以來就大受好評，還被封為「純愛天花板」。劇情描述女主「桑稚」在初二14歲那年，因上課不專心經常被頻繁請家長，為了解決麻煩，求助哥哥的舍友「段嘉許」幫忙充當親哥，兩人因此結緣，高中時段嘉許還成為自己的物理家教老師，桑稚漸漸喜歡上這位一直對自己很溫柔的哥哥。集結了青春暗戀＋久別重逢，小說還原度超高，整部劇甜到不行，越看越上頭，全劇16集。

《偷偷藏不住》趙露思飾演桑稚

95後流量小花趙露思在劇中飾演女主「桑稚」，從高中時就一直偷偷暗戀著哥哥的朋友「段嘉許」（陳哲遠飾），把考上和段嘉許同城市的「宜荷大學」視為夢想，後來因誤會段嘉許交了女友後，決定把這段暗戀永遠藏在心底。直到上了大學後，兩人再度重逢，相處的過程又漸漸燃起火花，桑稚對段嘉許的喜歡根本藏不住，而段嘉許也漸漸意識到「把妹妹交給別人照顧，還真有點不放心」，在發現原來桑稚一直喜歡的人竟然就是自己後，開啟了追妻撒糖模式！讓這段暗戀，開始於段嘉許的20歲，結束在桑稚的20歲，邊看真的邊嘴角上揚啊～

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《偷偷藏不住》趙露思顯嫩髮型

非常認同「頭髮是女生的第二張臉」這句話，視髮如命的謝欣穎自招每天的洗護保養程序真的很麻煩，花的時間甚至比臉還多。從髮浴、髮膜、髮油步驟都不會落下，每個月還會定期到專業髮廊做深層護髮，這麼認真的保養，最自豪的就是「頭髮很順」，早上起床後，只要稍微吹整就可以出門。

1. 蓬鬆高馬尾

在高中時期的桑稚，穿著校服札著高馬尾+眉上空氣感瀏海，展現滿滿的青春活力。高馬尾要顯嫩好看，關鍵就在「蓬鬆度」，千萬不要把頭髮收得太乾淨緊貼頭皮，會看起來沒精神、又老氣，直接用手隨性把頭髮扎起來，兩側留一點髮絲修飾臉型，再搭配個黑色的蝴蝶結髮夾，低調中又能為造型加分。

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2. 溫柔麻花辮

綁辮子「少女」和「村姑」往往只有一線之隔！趙露思的側辮子自帶一種軟萌、氣質的氛圍，關鍵在要把頭型營造蓬鬆感，後腦勺的弧度不能扁塌，辮子要帶點隨性的鬆散感，不要拉得太緊，最重要的是兩邊的耳前記得要留點髮絲，可以用電捲棒捲出一點自然的線條感，巧妙的修飾臉型，否則會直接土到掉渣！

3. 隨性丸子頭

看似簡單再不過的丸子頭，其實超顯幼態感，在炎熱的夏天還會讓整個人看起來清爽有朝氣！帶點空氣感的八字瀏海，搭配上隨性的丸子頭，自帶一種清新的學妹感，後腦勺的部分要盡量維持圓弧狀，如果髮量太少的妞妞，建議可以分層綁丸子頭。

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4. 雙折麻花辮

直接被封為「最軟萌」造型！雙馬尾已不夠看，趙露思在高中時期出現的雙折麻花辮，搭配上蓬鬆的瀏海，完全是「甜妹天花板」，將頭髮綁上雙麻花辮，再反折以蝴蝶結固定，完美詮釋小桑稚的靈動可愛。

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