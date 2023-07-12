台女無故周身痛持續3個月疑患「公主病」！骨醫揭病徵＋自救方法

原來世上真的存有「公主病」！台灣一名女生長期飽受「周身骨痛」的困擾，多次求診都未能找出病因，同時間痛楚亦直接影響其生活及工作的效率，加上旁人的不理解，使她身心承受莫大的壓力。不久後，醫生初步懷疑她患上纖維肌痛症（俗稱公主病），但有醫生指，「公主病」至今未有任何方法根治，惟靠藥物控制兼紓緩痛楚。



40歲台女疑患「公主病」至今毫無方法根治

早前，台灣彰基骨科部副主任王偉勛醫生於節目《健康2.0》上分享了一宗個案，事源台灣一名40歲女士因長期感到肩頸痠痛，包括頸部、腰、手、手腕痛、肩膀、髖關節等，而且痛症已經纏擾她3個月以上，而女士亦多番求醫都毫無好轉，又未能找出病因，故此令她的心理壓力越來越大。

事源台灣一名40歲女士因長期感到肩頸痠痛。（Youtube@《健康2.0》截圖）

另外，女士面對繁重的工作事務以及工作上的壓力，近幾月發現專注力下降，不時忘記接孩子放學，又會因起不了床導致上班開會遲到等問題。

由於專注力下降的問題，不但影響到她的工作，而且令她的日常生活都變得一團糟。其後，身邊人亦開始質疑她是否「詐病」來作藉口，旁人的冷言冷語令她心理壓力增加。

女士面對繁重的工作事務以及工作上的壓力，近幾月發現專注力下降，不時忘記接孩子放學，又會因起不了床導致上班開會遲到等問題。（Youtube@《健康2.0》截圖）

骨科醫生揭病徵中7個建議及早求醫＋自測痛症量表

節目上，王偉勛醫生憶述女病人求診時的表現，其說話急促，明顯感受到她的焦慮感；醫生根據她的陳述，初步懷疑她患上纖維肌痛症（俗稱公主病）。

他續指，診斷纖維肌痛症需時，醫生需要時間評估分佈全身5個區域，共19個關節部位的疼痛程度，因此短暫的門診難以一時三刻確定女士是否患上纖維肌痛症。醫生再補充，病人先要有病識感，建議患者進行一個痛症量表的評估，從而令醫生可按照評估結果更有效地診斷及跟進。

骨科醫生揭病徵中7個建議及早求醫＋自測痛症量表（Youtube@《健康2.0》截圖）

根據歐洲文獻顯示，纖維肌痛通常會出現於20至55歲的女士，而女士比男士患上纖維肌痛的機率為六倍，因此一般而言，中年女士出現纖維肌痛的機率較高。

骨科醫生揭病徵中7個建議及早求醫＋自測痛症量表（台灣疼痛醫學會）

另外，台灣疼痛醫學會提供的痛症評分表，王醫生指，若果患者9個關節部位中，有7個部位出現疼痛情況持續3個月以上，加上不時「周身骨痛」，總是覺得睡不夠、出現腦霧等認知症狀，配合頭痛、下腹痛、憂鬱等，很大機會是患上纖維肌痛症，建議及早求醫。