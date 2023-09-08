肚腩減極都唔走，有可能是皮質醇作怪？醫生教自測及降皮質醇2招

認真減肥卻老是瘦不下來？脂肪還特愛囤積在腹部這一塊？原因可能出在「皮質醇」！皮質醇是什麼？為什麼和減肥有關？



要如何檢測自己皮質醇是否過高和降低皮質醇？想知道就往下滑~

醫生教簡單自測皮質醇是否過高，另附降皮質醇2方法！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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瘦不下來的原因，都是因為皮質醇

在正常情況下，皮質醇是幫我們應對危機和壓力的激素，又稱「壓力荷爾蒙」，能幫助身體快速提高血壓、血糖，有能量去面對突如其來的危機！但若一直處於神經緊繃、無法放鬆，讓皮質醇過量分泌的狀態，就會更難以入睡、淺眠、緊張焦慮、容易爆吃、想吃甜食，讓小腹肥胖腰圍越來越粗。

如何知道自己皮質醇過高？

Dr.Berg醫生曾分享過一個簡單的方式，檢查自己是否壓力過大、有高皮質醇現象，就是晚上睡覺時，會在半夜約2點左右醒來，一直到早上才能入睡！這是因為皮質醇依照生理現象，原本應是半夜2點最低、早上8點最高，而高皮質醇帶來的影響就是作息顛倒，半夜睡不著、但到下午就很想睡「該睡時清醒、該清醒時在睡覺」！想要改善高皮質醇現象，Dr.Berg建議最好的方式就是幫自己減壓，多健行接觸大自然，會比運動勞累幫助更大。

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不花錢就能降皮質醇！2方法快學

方法1. 睡眠：

請集中火力去調整你的睡眠！深度睡眠有修復身體的作用，大部分有皮質醇問題的人，睡眠質量都比較差，如果你也有比較難入眠的狀況，可以試著學呼吸調整，「鼻子吸氣4秒鐘，屏住呼吸4秒鐘，嘴巴吐氣5秒鐘」這套445呼吸法做5次循環，可以幫助你很快地放鬆。

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方法2. 飲食：

控制血糖、減少激源，並食用抗炎食物，例如藍莓、椰菜花、綠茶、大蒜、生薑，還有補充維他命D、鉀和鎂，另外早上不要喝黑咖啡，皮質醇有晝夜規律，早上是最高的，一小杯咖啡會增加25-30%皮質醇，不僅無法幫你提高代謝，反而會讓減脂變得更加困難，想喝咖啡最好中午後再喝。

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