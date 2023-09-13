2023超顯瘦及肩短髮5大推薦　修飾臉型又減齡　公主切視覺秒-10KG

夏天就是專屬短髮的季節，但每次換短髮造型都覺得臉變大嗎？



其實關鍵就在長度，韓國髮型師解析「及肩短髮」造型是最剛好又顯瘦的短髮長度，以下就特搜多款2023及肩短髮推薦，從公主切、S字燙到外翹短髮通通搜齊，絕對能從中選出命定髮型。

超顯瘦及肩短髮5大推薦，超遮肉～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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及肩短髮範本推薦

1. 公主切及肩短髮

公主切可以說是今年最流行的髮型元素，以區塊剪的方式營造截斷感，兩側大面積的瀏海更能好好修飾嘴邊肉，搭配及肩短髮內扣的造型，針對下顎線條、脖身比也有很好的修飾效果呢！

2. S字燙短髮

誰說短髮只能走帥氣風？現在韓妞最流行的是「S字燙短髮」，蓬鬆的捲度可以讓頭形看起來更圓潤，還帶有活潑減齡的視覺效果，瞬間氣質加倍，推薦給喜歡溫柔甜美風格的女孩。

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3. 內扣及肩短髮

對於髮量少的女孩來說，這款內扣及肩短髮絕對是救星，以結構燙的方式營造內扣的層次感，塞在耳後也非常好打理，手殘黨完全可以輕鬆上手，如果想要更進階一點，推薦也可以搭配噴霧打造濕髮，更能凸顯整個髮型的線條感和立體度，遠遠看就超級吸睛。

4. 外翹及肩短髮

留短髮最討厭一覺醒來髮尾亂翹了，這款外翹及肩短髮就可以解決我們的困擾，透過外翹捲度來增加隨性慵懶氛圍，還能蓬鬆後腦杓，是一款360度零死角的顯瘦短髮造型。

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5. 泰迪熊捲短髮

這款短髮簡直一秒讓人少女心噴發，透過類似羊毛捲的小捲度搭配及肩短髮，在溫柔與率性肩取得完美平衡，小捲度瀏海更能修飾寬額頭、髮際線後禿的困擾，可以說是減齡、顯瘦一把抓的神級髮型。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】