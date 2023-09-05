DNA飲食減肥法醫生也大推！科學減重5大原則　按餐單食防心血管病

減肥瘦身聽過「DNA飲食法」嗎？是真的有科學根據！



DNA飲食法又稱端粒飲食法，透過飲食修護細胞健康與新生，存奕美學診所周建存醫生從2009年諾貝爾生理醫學獎得主伊莉莎白．布雷克本所倡導的生活方式，發現DNA飲食法(端粒飲食法)可以幫助身體狀況提升，同時體重降低非常多，從中找到肥胖關聯性。因此積極推廣這個飲食模式！馬上就來認識一下，DNA飲食法要怎麼吃！不要亂節食！

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什麼是DNA飲食法（端粒飲食法）？適用族群有哪些？

根據諾貝爾生理醫學獎得主伊莉莎白．布雷克本的研究，DNA飲食法（端粒飲食法）是一種大部分族群都能食用的飲食方式。周建存醫生結合「端粒酶」的飲食特點，將食材加入適合在地人的飲食方式，盡量挑選對身體有益的食物，且外食或自煮都適用，是幫助遠離代謝症候群、心血管疾病、促進代謝幫助減重的飲食方式。

適用族群：

1. 三高及心血管疾病家族史族群

2. 代謝症候群

3. 希望維持體態與健康的族群

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DNA飲食法簡單原則：輕易5食

1. 原形食物

2. 多彩低糖蔬果

3. 優質蛋白質

4. Omega-3脂肪酸

5. 適量綠茶、咖啡

每個人對飲食份量及熱量攝取的需求皆不同，可透過DNA飲食翅膀建議的食物比例，適度的減少熱量攝取，可幫助延緩老化，並預防囤積過多的脂肪。

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DNA飲食法食材建議

澱粉類：全穀雜糧根莖類，如糙米飯、雜糧飯、燕麥片、蕃薯，每天約4份，1份約1/4碗飯量。

蛋白質：植物性蛋白質為優先，選擇加工較少的豆類製品，如豆腐、豆干或無糖豆漿或黑豆、豌豆等豆製品。動物性蛋白質則優先選擇魚、海鮮、蛋或雞肉。每天約8~10份，1份蛋白質約1顆雞蛋、約半個手掌心大小的瘦肉，可依個人體重或是否有增肌需求做增減，避免豬牛羊等紅肉。

蔬果：多色彩蔬果，蔬菜每天約6-9份，1份約半碗熟蔬菜及低糖分水果，約1-2個拳頭大的量， 蔬菜需要超過每天攝取食物量的一半。

油脂：盡量選擇苦茶油、橄欖油，少油烹調；搭配少量堅果。

乳製品：以無糖豆漿優先，適量低脂牛奶。

水：至少3000cc的水，平均飲用，可包含綠茶、咖啡等無糖飲品。

建議採三低一高烹調方式：低油、低鹽、低糖、高纖，若外食也可盡量避免油炸、勾芡、高溫煎炒的飲食，以辛香料如辣椒、大蒜代替調味，還可促進代謝。

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