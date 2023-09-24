6大韓系燙髮圖鑑　木馬捲修飾臉型顯髮量、燕尾燙簡單易打理

看膩了直長髮？趁2023下半年到來，不妨嘗試一些不一樣的韓系燙髮造型，打造全新的自己！



燙髮不只能讓造型更有層次，也能達到顯瘦、修飾臉型效果，甚至減少每日打理頭髮時間，早上多睡15分鐘都不是問題。廢話不多說，一起看看2023最熱門「韓系燙髮」，看完都想立刻預約髮型師了！

6大韓系燙髮圖鑑，慵懶又溫柔！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023韓系燙髮推薦

1：雲朵燙

聽名字就覺得很可愛的雲朵燙，是近期在韓國爆紅的燙髮造型。其髮尾捲度偏隨性慵懶，特別追求蓬鬆感才能讓髮型看起來輕盈飄逸，整體線條如雲朵般柔和，具減齡顯嫩效果。雲朵燙適合中長髮或髮量較稀疏的女孩，燙完會發現髮量是平常的至少一倍多，即使是細軟髮也撐得起來！

2：花朵燙

韓國髮型師很愛的花朵燙Flower Perm，捲度輕盈卻蓬鬆飽滿，視覺上就像是盛開的花朵，元氣滿滿！而花朵燙的重點在於髮尾處不能過薄，要有一定的厚度才能塑造出蓬蓬的氛圍感。花朵燙也適合連帶瀏海一起燙，氣質更顯浪漫，還能修飾嘴邊肉，甜美可愛到哪都很受歡迎！

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3：木馬捲

木馬捲是溫塑燙的一種，適合任何長度，捲度呈垂直螺旋狀並強調線條立體感，同時以分層燙的方式進行，因此捲度不會太誇張，也不會過於死板單一。木馬捲也很顯髮量，看上去更升級，幾乎是往常的一倍多。尤其圓臉、細軟髮、髮量偏少的女孩更適合，整體散發出自然不造作的優雅特質！

4：果凍燙

果凍燙看起來QQ的超有彈性！捲度為中捲，其波紋線條感鮮明並且充滿彈力，看起來就像洋娃娃般夢幻，又仙又萌！雖然線條感鮮明，卻不會讓人感到非常厚重，反而將髮質的光澤感及柔順感凸顯出來，自然的紋路也將嘴邊肉巧妙修飾。這無疑也是髮量少女孩的救星之一啊～

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5：燕尾燙

若追求清新甜美氣質，那不妨試試燕尾燙！這款燙髮重點在於髮尾的低層次感，髮尾兩側往外翹看起來就像燕子尾巴，並塑造出輕盈的空氣感。燕尾燙也是髮量多女孩的福音，能有效去掉極多髮量帶來的沈重感，打理起來也不費力氣！

6：蛋捲頭

號稱讓圓臉小一圈並且永不退流行的蛋捲頭，髮絲鬆散隨性自然，甚至有點剛起床的氛圍感。蛋捲頭也很注重髮根的蓬鬆度，建議可以使用吹風機，以反方向的方式吹髮根處，弧度就出來啦！若你平常髮量偏少，總是駕馭不了較大捲度的燙髮造型，蛋捲頭算是入門級造型，不妨大膽嘗試！

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