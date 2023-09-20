皮膚過敏｜日本女星過敏休克死亡 台醫盤點8身體部位常過敏要小心

【皮膚過敏/皮膚敏感】當皮膚受到刺激，例如某些過敏食品、環境或過敏源頭等，皮膚則會產生保護機制，免疫系統會分泌組織胺來對抗過敏，引起一系列的發炎反應：紅腫、發癢、硬塊、脫皮等。大家不要輕看皮膚過敏時不同的特徵和症狀，一不留神甚至會演變成急性危害！



皮膚過敏、紅腫怎麼辦？近日台灣健康節目《健康2.0》中邀請了一眾醫師嘉賓：中醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山、中山醫院家醫科醫師陳欣湄、家庭醫學專科醫師鍾曜任、資深醫藥記者洪素卿以及主廚雷議宗等人探討分析，大家不妨一起了解更多吧！

皮膚過敏急救法（YouTube@健康2.0）

過敏反應因人而異 慢性過敏並不等於小病痛

相信大家都曾經經歷過忽發性過敏：眼睛紅紅、止不住的噴嚏、耐不住的痕癢，這些種種看似小問題，卻令人十分煩擾。節目中，記者洪素卿亦分享了幾個名人藝人過敏例子，例如舒淇、台北電影節影后張榕容等女星前幾年都曾經發生忽發性過敏，臉上紅腫、硬塊不斷，甚至要停工休養。另外，台灣女歌手李翊君亦因紫外線過敏，一照射到太陽就會全身起紅疹。

既然過敏反應有如此多，但為什麼通常都是眼睛、臉部首當其衝感到不適的部位呢？鍾醫師解釋到主要原因有2種：因為眼皮皮膚較薄，水腫反應較明顯，另外因為眼睛黏膜是一種不全的保護膜，致敏原、細菌等容易從黏膜侵入身體，造成過敏導致眼睛一直流眼水、有異物感及紅腫痕癢。

慢性過敏可致命 發生不可逆的後果？（YouTube@健康2.0）

除了眼睛之外，原來我們身體亦有8個容易慢性過炎的位置，陳醫師提醒道慢性過敏會引起輕微發炎症狀、小病痛，但若然一直忽視，則可能對身體造成全面性危害，過敏性休克更會發生不可逆的後果！而今年7月便曾發生過敏感意外，日本甜美女團PrinceCHU!中的姫莉菜乃因過敏性休克，病發半小時後不幸去世。

小心這8身體部位常過敏（YouTube@健康2.0）

4大常見致敏源 3招告別敏感症狀

根據世界過敏組織估計，全球各地約有10到40%人口有著敏感問題，亦有研究推算，全港約有80萬至320萬人不同種類過敏，例如濕疹、皮膚過敏、哮喘及過敏性鼻炎等過敏病症。而常見的過敏源有36種，當中普遍的致敏源可以分為4大類別：食物、昆蟲、藥物及化學物質。

4大常見致敏源（YouTube@健康2.0）

鍾醫師提醒大家若果感到身體不適，可以先量血壓以測警號，低血壓、呼吸不順的話已經是初期敏感發作，其次馬上準備冰毛巾冰敷急救，若果手邊沒有冰箱的話，亦可以以生理鹽水、食水等乾淨水源清洗過敏位置，好讓其冷靜及舒緩。

另外，若果不幸發生敏感，陳醫師分享道其次最為有效減低過敏反應的是避開致敏源，不過若果無法得知自己對什麼敏感的話，建議大家在過敏反應嚴重前求醫，過後可以抽血以作化驗。

若出現以上嚴重過敏反應 要馬上求醫！（YouTube@健康2.0）

最後，除了留意自己的身體狀況外，維持身體健康、提升免疫力亦能夠減低忽發性敏感的嚴重程度。陳醫師提醒大家可以在日常生活中著手，多從天然食物中攝取營養素：槲皮素、Omega-3、維生素D、維生素E及葉黄素，大家可以多進食具有抗自由基功能的食物，例如堅果、十字花科蔬菜、海鮮、肉類等。若果在日常飲食攝取不足的話，亦可以適時借助保健食品。