44歲仍擁超幼川字腹！KIMIKO老師授3個動作　不跑不跳2分鐘瘦全身

44歲的KIMIKO老師一直是演藝圈好身材代表~水蛇腰、小翹臀、纖細美腿，緊緻的線條不知讓多少女人羨慕！



KIMIKO老師說：「維持體態管理的習慣，是我對自己的溫柔。」兼顧體態與健康，一直是她的堅持！所以她從來不喜歡說變瘦、總是說「打薄身形」，這次她在節目《今晚開讚吧》又傳授了超簡單的打薄身形小妙招，不跑不跳、站著和坐著都能做！一起來學吧~

KIMIKO打薄身形小運動，3個動作瘦全身！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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KIMIKO打薄身形小運動

1. 夾臀

隨時注意自己的姿勢、有意識的鍛鍊肌肉，真的隨時隨地都能做運動！KIMIKO老師分享即使是坐著、也不會讓自己癱著，光是坐在椅子上，都要出力「夾臀」！很明顯的差別是如果沒夾坐著，屁股和大腿肉會癱在椅子上，但如果持續夾臀，臀部和大腿兩側就會收起來，有立體的圓度！KIMIKO老師說：「夾臀不是往後頂，如果做錯變噘屁股，小腹會凸腿會粗！所以是從鼠蹊部Y字就要開始出力，把臀部兩側肉收進來。」

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2. 站立

光是站著也能持續鍛鍊肌肉！延續上一個夾臀動作，KIMIKO老師的站姿口訣是：「夾屁股、縮肚子、關肋骨，放鬆肩膀把鎖骨變成一字型，這樣站你會發現，你整個人一直往中間集中，每天不用多，從2分鐘開始練習就好。」如果想要加強版，KIMIKO老師會用自己設計研發的KimiBarre美型棒（即瑜珈棒）夾在膝蓋處，光是這個站姿，全身都能鍛鍊到。

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3. 坐著夾

若以站立的姿勢來夾KimiBarre，其實很需要核心肌群的力量，若本身核心不夠力的人，KIMIKO老師建議也可以坐著夾，方式是雙腿打開，一樣把KimiBarre放置在雙膝中間，感覺大腿鼠蹊部持續出力，讓KimiBarre不掉落，過程中保持收肚子、收緊核心，持續Hold住2分鐘，天天練一樣會有縮腹瘦腿的效果！

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