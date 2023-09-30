中醫減肥法｜3款瘦身水3個月勁減15kg　調理好體質無痛減內臟脂肪

胖不一定是因為懶，有時候是因為體質出問題，因此中醫減肥才盛行多年！



在小紅書就有一位專治肥胖的中醫師劉岩，常分享簡單的中醫「瘦瘦水」，運用好取得的藥材、簡單的藥方，從調理體質開始幫助減脂減重，幫助求診者在3個月瘦了15公斤！馬上來分享劉岩醫師的瘦瘦水！

中醫授3款減肥水，配方簡單見效！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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中醫減肥水

1. 茯苓薏仁水

組方：茯苓、薏仁、甘草、荷葉

功效：健脾祛溼

劉岩醫師分享求診者的狀況，是臉和頭髮出油量大、腰部贅肉多且鬆軟，白天嗜睡且不想運動，排泄物偏軟、舌苔厚膩且泛白，用了此方調理2週後體重開始下降，3個月的時間就瘦了15公斤！

2. 黃耆山楂水

組方：黃耆、茯苓、陳皮、山楂

功效：益氣消脂

黃耆補氣、陳皮燥濕化痰、茯苓健脾益氣、山楂燥濕利水，搭配在一起可以幫助益氣消脂，求診者狀況是肚子凸出、肉鬆軟，舌苔為白色、舌邊齒痕明顯，常感覺自己沒力氣，一運動就出汗！此為脾氣虛型肥胖，調理4個月後體重下降15公斤，腹部贅肉也減少了，腰身線條變明顯。

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3. 荷葉玫瑰水

組方：荷葉、冬瓜、玫瑰、山楂、橙皮、決明子

功效：消脂掉秤

腰粗肚子大、上半身胖的真像，就是因為有厚厚的脂肪層，加上內臟脂肪太多了，運動可以消除皮下脂肪，卻很難消除內臟脂肪，用此方開水泡5分鐘，飯後喝一杯，可以輕鬆消除內臟脂肪。

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中醫瘦瘦水雖然配方簡單，但中醫講究辨證施治，以上組方並不適用於每個人，如有需要請在專業醫師指導下辨證使用。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】