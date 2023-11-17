6款美拉德染髮髮色秋冬必備！焦糖棕、栗子棕顯白　可可棕顯氣質

春夏的多巴胺風潮已退燒，迎接秋冬風尚的主角便是「美拉德色調」！今年崛起的「美拉德風格」（Maillard Style）最初是源自於烹飪的專有名詞「梅納反應」，其象徵著食物因加熱而呈現出的變色現象，好比呈現牛排熟度的棕紅、咖啡色，又或者烤麵包的焦糖色調，溫暖又頗有秋意。



然而除了穿搭可以透過美拉德色系加分，今年秋冬的髮色也別忘了跟上風潮！小編指引6款「美拉德髮色」造型提案，為妳創造高級兼具女人味的背殺氣場。

2023秋冬6款「美拉德髮色」造型提案！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 焦糖棕

烤麵包、烤焦糖的金黃色澤搭配一點焦香帶來的沉穩深咖啡色，調和出這款深受亞洲女性歡迎的焦糖棕！偏暖橙調的焦糖棕，兼具深棕色的溫潤、氣質，同時又有焦糖金色的光澤與年輕感，呈現於秀髮上更使造型多了點混血美感，適合偏白膚色女孩選擇。

2. 栗子棕

冬天最愛的糖炒栗子、烤地瓜，那焦紅的色澤與甜甜香氣總是能讓人忘記冷意！這款栗子棕帶點紅感，深咖啡色的基底忠義保有紅色調的線條質感，不只能創造視覺上的好髮質感受，那低調紅暈還很襯香港女孩的黃皮膚呢！

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3. 奶油可可

若妳有著一頭浪漫捲髮，想要為造型增添更多溫柔氣息，那麼可以試試這款偏霧灰感的奶油可可色！可可棕色的沉穩，透過冷灰調的調和，呈現出猶如可可牛奶般柔軟、親切且女人味十足的色調，搭配長捲髮或者短髮都好看。

4. 炭焙可可

想尋找一款不挑膚色、能顯小臉、修飾頭型的百搭髮色，那麼這款炭焙可可絕對是入門款！擁有黑髮色的溫潤、低調，深可可色的木紋質感誘使髮色更柔軟、不無聊！不只能修飾自然捲的毛躁感，還可削弱髮量的沉重感，同時不失深髮色的氣質。

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5. 白茶棕

日韓女孩點名率最高的還有這款白茶棕！若妳很幸運地擁有一張冷白皮膚色，那麼請大膽一點將髮色調入更多奶油調吧！白茶棕輕裸、優雅，好似烤土司表層微微的焦香，焦度剛剛好，卻又為視覺美味度加分，還能襯托髮絲線條與造型層次性。

6. 奶茶棕

甜美女孩的命定髮色奶茶色當然也不能缺席！紅了好幾季的奶茶色，今年呈現上建議可以搭配線條染、光線染技巧挑染咖啡色系，讓奶茶色調多更多焙茶茶韻，也能使髮型更有高級感！當然了，透過深咖啡色的細微加分，也可使奶茶色更友善亞洲女孩膚色。

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