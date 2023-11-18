6個月減走12公斤！2孩媽從XL變M碼3大減肥秘訣：蛋白質+1分鐘運動

在日本，太胖是犯法的，這句話不是開玩笑的喔！



日本早從2008年起，法律強制地方政府和企業，要定期為40歲至74歲的民眾量腰圍，假設超過標準且減肥不成功，就必須接受健康教育，甚至預計推動減肥不利的地方政府或私人企業處以罰款。難怪~日本分享瘦身方法的主婦特別多而且實用又簡單~

今天，就來介紹這位日本二寶媽咪的減肥方法！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

4個月瘦10公斤，6個月達成目標12公斤

間隔二年，生了第二胎後，社群帳號myaaarepo的這位媽咪，體重就一直在65公斤瘦不下來，揹著孩子出門時常常覺得很喘，讓她警覺不能再放任自己了！所以，她先從飲食開始調整並搭配運動後，短短4個月就瘦了10公斤，最後花了半年達到目標體重53公斤，一共減了12公斤！重點是，她的這二個非常基本，過程中她一點也不感到痛苦本，反而樂在其中。究竟，成功關鍵是什麼呢?下面詳細說明！

同場加映：阿嬌鍾欣潼飲超模奶昔減走10公斤 4款瘦身燕麥奶食譜及功效曝光（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

飲食要均衡，蛋白質要吃足

同時養育1歲和3歲的日本媽咪，就在社群媒體分享，即便在忙碌還是要養成定時定量吃飯的好習慣，然後絕對不節食，要好好享受食物帶來的快樂！再來，就是要均衡攝取營養：豆類、海藻類、蔬菜類、菇類、魚肉（蛋白質）、碳水化合物（地瓜、糙米等等），不用單一食物來瘦身！

尤其，要吃足蛋白質，才能讓身體產生熱效應，幫助燃燒脂肪喔！若是單吃蔬菜，不僅導致肌肉流失，甚至會影響到代謝運作，即便能立刻瘦下來，卻更反彈復胖且變成易胖體質。當然，想吃甜食、零食時，也會滿足自己，但盡量在中午時吃喔~

同場加映：減大腿｜日婦4動作腿圍-5cm 躺著減大腿內側脂肪 2週瘦出大髀罅（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

善用空檔，1分鐘運動

即便每天都是忙碌的育兒生活，這位日本二寶媽咪也會善用零碎時間，快速運動！她就分享能成功甩掉大肚肉，甚至有微微傲人腹肌的關鍵，就在1分鐘運動。她的INS分享很多運動方法，一次一個動作，也不用跑步用跳（為了怕把小娃吵醒，都是很靜態的膝蓋友好運動喔！只要連續一分鐘，就能超有感的鍛鍊到核心肌群，而且一天加總起來，也能運動到至少10～20分鐘！認真說，別再說沒時間了，1分鐘空檔總有吧～

延伸閱讀：

Makiyo恢單後狂瘦22公斤！直播賣衣瘦回少女腰！直言減肥方法「很地獄」

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】