麻辣燙減肥法｜金靖3個月勁減10公斤　6大重點食到飽亦能輕鬆跌磅

搞笑女藝人金靖的減肥之路可謂驚人，短短三個月內從58公斤瘦到了48公斤，令人意想不到的是，她的瘦身秘訣竟然是吃麻辣燙！



這一不同尋常的減肥方法不僅讓她成功地快速瘦身，也引起了大量的公眾關注，就連宋祖兒，吳昕，藍盈盈很多明星也都推薦這個方法，接下來就讓我們一起來了解金靖麻辣燙瘦身的重點吧！

金靖麻辣燙瘦身法6大重點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 湯底選擇

麻辣燙的湯底盡量選擇清湯和番茄為主，記得避開麻辣、牛油、紅油等鍋底，因為它們通常含有較低的卡路里、脂肪和鈉，然而清湯和番茄湯底更容易讓人感到飽足，因為它們提供了水分和纖維，相對而言，重口味的湯底如麻辣和牛油可能增加卡路里和鈉攝入，並刺激過多進食。

2. 主食

在主食選擇上，盡量以藕片、薯仔、番薯、山藥為主，根莖蔬菜如藕片和地瓜低卡路里、富含纖維，有助於增加飽足感和穩定血糖，因此有助於減肥，相對而言，加工食品如丸子可能含有更多卡路里和不健康成分。選擇根莖蔬菜可更有效控制食慾和卡路里攝入。

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3. 蛋白質

選擇鯰魚、瘦肉和豆腐等低脂肪、高蛋白質食物有助於減肥，因為它們不僅卡路里較低，還能提供長時間的飽足感和維持肌肉質量，這些食物也富含必需營養素，有助於保持身體健康和基礎代謝率。

4. 蔬菜

在蔬菜的選擇上，金靖幾乎都是以綠葉菜、冬瓜和菌菇等蔬菜低卡路里、低脂肪，並富含膳食纖維和營養素，有助於減肥和維持健康，這些蔬菜能增加飽足感，穩定血糖，從而控制食慾和食物攝入，選擇這些蔬菜有助於有效地控制體重！

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5. 調味料

吃鍋類最不能少的就是調味料了！但若是在瘦身期間，該如何挑選適合的醬料也是有大學問在的！可以選擇低卡路里和低脂肪的調味料如蔥、薑、蒜和醋，而避免高脂肪和高卡路里的調味料如花生醬和麻油，有助於控制總體卡路里攝入。這些輕量調味料不僅增加食物風味，也有助於減少不必要的營養攝取和提高舒適感。

6. 飲料

在飲料的選擇上，盡量以檸檬水、大麥茶或凍滾水等為主，這種低卡路里和低糖飲料有助於減肥和控制血糖，這些飲料不僅提供清爽口感，還有助於增加水分攝取和控制食慾，相對而言，高糖飲料可能增加額外的卡路里和阻礙減肥進程。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】