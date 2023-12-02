2023最受歡迎短髮Top 5　流蘇剪、氣墊燙　1款髮型經典不敗幾10年

短髮一直是很多女生躍躍欲試卻鼓不起勇氣挑戰的一件事，總是帶著一種期待又害怕受傷害的心情。



2023年已來到尾聲，不可能「剪短髮」這一項心願清單至今都還沒打勾勾吧！與其猶豫不決，不然先將這篇「2023 受歡迎短髮」TOP 5回顧看完，再從中挑一款來試試，很有可能你就是那位被長髮耽誤的女神！

2023最受歡迎短髮TOP 5！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

1. 流蘇剪短髮

2023年基本上以高層次髮型更受歡迎，而「流蘇剪」算是高層次髮型的基本入門款，很適合初次嘗試的新手。這款短髮的髮絲如流蘇般筆直俐落，巧思則是在髮尾處打造生動的層次。雖然視覺上看似乎和低層次的一刀切差異不大，但髮尾卻來得更輕盈不生硬。除了比一般高層次髮型來得低調之外，打理起來輕鬆簡單也成為熱門短髮的關鍵。基本上只需要將頭髮吹順就搞定，也可以將髮尾稍微捲翹或內彎，一點點造型就讓氣質不一樣。

2. 氣墊燙短髮

仔細觀察不難發現，2023受歡迎短髮幾乎都是在原生髮型上做出一點變化的類型，路線都不會太誇張，反而是因為那一點點變化而加分不少。氣墊燙短髮主要是燙型不燙髮，強調整體髮型的柔美蓬鬆及輕盈感。兩側髮絲沿著臉型輪廓呈現出弧度自然的捲度，對臉型有很好的修飾效果。整體看上去有些許凌亂，卻也因此多了慵懶鬆弛氛圍。

同場加映：6款美拉德染髮髮色秋冬必備！焦糖棕、栗子棕顯白 可可棕顯氣質（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

3.

身為最容易駕馭的短髮款式，經典不敗的鮑伯短髮依舊廣受歡迎！短鮑伯可說是短髮界的基本款，加上可塑性很高，完全是初學者的首選短髮。怎麼說可塑性很高？這款短髮不論搭配任何瀏海、直髮還燙捲都不會出錯，對熟齡女性更是友善，像賈靜雯、李佳穎都長年以鮑伯短髮為造型！

4. C型內彎短髮

C型內彎燙髮也稱之為Celine Perm，只需稍微將髮尾往內燙成一個大C字型，打造圓潤飽滿的自然弧度，讓整體髮型更加蓬鬆，達到頭包臉的顯瘦效果。C型內彎短髮不僅擺脫無層次短髮超直髮絲的呆板，也不會造成波浪燙髮帶來的老氣感，燙完將頭髮塞到耳後超減齡！

同埸加映：秋冬5大編髮造型 復古捲髮丸子頭、蝴蝶結低髮髻 短劉海超減齡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

5. 狼尾短髮

狼尾短髮也稱之為Wolf Cut，也是高層次短髮之一。自從IU剪了一頭狼尾短髮後話題熱度瞬間飆高，後來首次剪短髮的舒華同樣以狼尾頭驚喜現身演唱會，又再度引起趨勢。狼尾短髮強調後腦勺的空氣感，以此打造最修飾頭型的完美髮型比例。不只適合髮量少族群，微凌亂的髮絲有效修飾臉頰嘴邊肉！

延伸閱讀：

羊毛捲一燙瞬間老10歲！2023秋冬「不顯老氣」燙髮推薦，這款入門首選顯瘦又顯嫩！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】