玫瑰痤瘡｜皮膚醫生教你分辨4種酒糟肌類型　日常保養切記2大重點

只要待在太悶熱的環境、喝完熱湯、吃了辛辣的食物，雙頰就會容易開始發紅，甚至會癢、有刺痛感？



有時候季節變化時，臉紅的狀況甚至會持續一整天？如果姊妹們有這些困擾，很可能是酒糟肌！到底什麼是酒糟肌？常見的症狀？日常該如何保養？這次特別邀請越L’EXCELLENCE醫療美學皮膚科黃幼鳴醫生，來幫姊妹們解惑關於酒糟肌的常見疑問！

酒糟肌的4種類型及日常保養方法。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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什麼是酒糟肌？

酒糟肌一詞相信妞妞們多少都有聽過，但對於這個皮膚炎症，其實仍存有許多疑問及誤會。酒糟肌皮膚炎是一種慢性的皮膚發炎病症，因為患者臉頰會泛紅、看起來像喝酒一般，所以被稱為酒糟，但實際上酒糟肌與日常飲食息息相關，沒喝酒的人其實也可能會有酒糟肌，為了避免誤會，現在已更名為「玫瑰斑」（Rosacea）。

酒糟肌的好發族群

酒糟肌除了我們常聽見的雙頰會泛紅外，還有另外一個特徵是「酒糟鼻」，或稱酒渣鼻，有些案例的鼻子會泛紅並長出一顆顆突起物，影響美觀的同時，肌膚還容易出現敏感、脫皮的困擾。酒糟肌的好發族群包含膚色淺、年齡介於30-50歲、女性、有嚴重的痤瘡、有抽菸習慣者。

酒糟肌會出現哪些症狀？

酒糟肌（玫瑰斑／玫瑰痤瘡）最常出現的症狀像是泛紅、長小痘痘，但這其實跟青春痘、脂漏性皮膚炎或其他皮膚問題很容易混淆，黃幼鳴醫師建議還是要先尋求專業醫師診斷，到底是不是酒糟肌，才能對症治療改善。酒糟肌大致可分成4大類型，每一種類型都會有不同的症狀，有些人可能還會同時併發好幾種酒糟肌症狀。

1. 紅斑血管擴張型

屬於輕微酒糟肌，症狀包含面部皮膚乾燥和粗糙，並且在額頭、臉頰、鼻翼或下巴等地方，容易出現泛紅、刺痛及蜘蛛網狀的微血管擴張，經常會被誤認成濕疹。

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2. 丘疹膿皰型

面部皮膚會出現酒糟肌丘疹，外型類似青春痘，都是紅紅一粒一粒的突起物，差別在於丘疹不會長黑頭、白頭粉刺，並通常好發於臉頰、人中、鼻子等地方，有些時候額頭也出現這種酒糟肌痘痘，並且可能與痤瘡（青春痘）同時發作。

3. 鼻瘤型

鼻子附近的皮膚會異常增生，皮膚會變厚並產生結節，形成表面凹凸不平的鼻瘤（酒糟鼻），通常好發於男性患者，類似症狀也可能會出現在下巴、額頭、耳朵及眼皮等部位，而女性酒糟肌患者比較少出現鼻瘤，但鼻頭非常容易泛紅及出油，毛孔也會異常擴張。

4. 眼睛型

酒糟肌也可能影響眼部組織，如結膜或是眼皮，產生眼睛乾燥、刺癢、異物感、畏光等症狀，嚴重一點會影響視力，甚至引起眼睛發炎的病症，如眼瞼炎、結膜炎、虹彩炎、鞏膜炎及角膜炎。

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常見造成酒糟肌的原因

酒糟算是皮膚科很常見的疾病之一，但現今醫學研究仍無法肯定酒糟肌膚的致病原因，目前醫學有主流推測像是基因遺傳、皮膚免疫機制異常、皮膚的血管功能不穩定、紫外線傷害、情緒與壓力、使用類固醇藥物等。此外，酒糟肌蟎蟲過度增生也是常見原因之一，蠕形蟎蟲原本是臉部常見的寄生蟲，平時以皮屑、油脂為食，通常需要顯微鏡才可觀察到，許多案例都會發現酒糟肌病患的臉上出現數量過多的蟎蟲，猜測可能是蟎蟲過度啃咬皮膚，使皮膚受損而引起發炎症狀。

酒糟肌日常保養建議

面對容易反覆發作、甚至惡化的酒糟肌，日常在保養上就要更特別花心思留意，黃幼鳴醫師分享4個酒糟肌日常挑選保養品及保養上的建議！

1. 雙重防曬

對於酒糟肌皮膚炎的病人，紫外線是很重要的惡化因素，因此酒糟肌防曬是必做的保養功課！建議選擇可以阻擋UVA及UVB的物理性防曬產品，並搭配物理性遮蔽，雙管齊下阻隔紫外線，而若是時間許可，也建議避免於正中午進行戶外活動。

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2. 酒糟肌保濕要做足

酒糟肌保養品挑選要以成分簡單為主，避免香精、防腐劑或去角質等成分。如果想敷面膜，應該等酒糟肌情況穩定、沒有泛紅發炎時，選擇低敏的酒糟肌面膜使用。

3. 避免過度清潔

避免過度洗臉、去角質，洗臉時也以溫和、低敏的清潔產品為主，並且用手輕搓臉部，不要使用洗臉工具，以免過度清潔會惡化皮膚發炎的程度。

4. 淡妝、盡量避免化妝

原則上建議避免化妝，如果仍有化妝需求，建議選擇專門的酒糟肌化妝品、敏弱肌專用化妝品，避開酒精、香料、色素等刺激成分。並且以淡妝為主，以防化妝品不好卸，使得卸妝需要用力搓揉臉部，增加對皮膚的傷害。

皮膚專科醫師 黃幼鳴

現任職於越L’EXCELLENCE醫療美學，專長：血管、酒糟性，雷射光療專家、面部微整拉提塑型、面部抗老拉提維護。曾任臺大醫院皮膚部兼任主治醫師、臺大醫院皮膚部總醫師、臺大醫院皮膚部住院醫師。想知道更多關於皮膚保養的知識。



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