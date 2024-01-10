粉餅推薦｜記者實測9款2023年話題「補妝神器」！這款超遮瑕/持妝

補妝粉餅推薦｜每次出席不同場合，都會帶備不少化妝品，以作不時補妝之需。補妝步驟不算複雜，只需以紙巾按壓吸油，然後使用補濕噴霧，再以粉餅和蜜粉餅遮瑕便可。《01女生》為大家整理2023年推出的9款「補妝神器」，到底哪款好用抵買？不妨留意以下的評測。



補妝粉餅推薦：Nars、Armani Beauty及est。

補妝粉餅/蜜粉餅推薦1. Nars Soft Matte 柔霧完美粉餅 #Cove HK$370

遮瑕力：4/5

持妝力：4/5

粉撲易用度：不適用



粉餅特點在於使用控油調節技術，能夠針對肌膚分泌過量的油脂，打造持久霧面效果。筆者用作補妝時，可以貼服肌膚，與整體妝容融合，不會出現一撻撻的問題，同時能夠修飾瑕疵，稍為遮蓋眼側的青筋，改善暗沉的感覺。粉餅亦持妝力強，下午補妝後直至放班，肌膚都泛油不多。

補妝粉餅/蜜粉餅推薦1. Nars Soft Matte 柔霧完美粉餅

補妝粉餅/蜜粉餅推薦2. Armani Beauty POWER FABRIC+升級版零瑕持久粉餅 #1 HK$655

遮瑕力：4/5

持妝力：4/5

粉撲易用度：4/5



由於粉餅屬於帶有顏色的蜜粉餅，在遮瑕方面能夠遮住一般暗沉問題，同時以持久控油光技術，有助吸走多餘油脂和濕氣，增加妝容貼服度。粉餅質感啞緻細滑，使用粉撲容易沾取適當粉末，使妝容更為勻稱。總體而言，粉餅的效果算是不過不失。

補妝粉餅/蜜粉餅推薦2. Armani Beauty POWER FABRIC+升級版零瑕持久粉餅 #1

補妝粉餅/蜜粉餅推薦3. est 光感煥顏粉餅 #RS101 HK$690

遮瑕力：4/5

持妝力：4/5

粉撲易用度：4/5



首次使用這個品牌的粉餅，糅合粉餅的輕薄度及粉底液的貼服度，打造出「液態粉餅」，使用時非常貼膚，遮瑕力不錯，可以遮住青色和暗沉部位，同時質感較輕，即使補妝都沒厚重不適感。粉撲亦容易沾粉，角位可用於較小範圍，非常好用。

補妝粉餅/蜜粉餅推薦3. est 光感煥顏粉餅 #RS101

補妝粉餅推薦：MAKE UP FOR EVER、Christian Louboutin Beauty、Laura Mercier及Primavista。

補妝粉餅/蜜粉餅推薦4. MAKE UP FOR EVER HD SKIN高清柔霧粉餅 #1R02

遮瑕力：4/5

持妝力：4/5

粉撲易用度：4/5



粉餅遮瑕度算不錯，粉末幼滑細緻，有效撫平毛孔粗大，改善膚色暗沉，而且較為持妝，補妝後可以維持妝容一段時間，也不泛油。粉餅擁有磨皮霧化美妝效能，可以打造漂亮的霧面妝效。粉撲則底層絲滑，具帶彈性，非常容易便能上妝。

補妝粉餅/蜜粉餅推薦4. MAKE UP FOR EVER HD SKIN高清柔霧粉餅 #1R02

補妝粉餅/蜜粉餅推薦5. Christian Louboutin Beauty多用途啞光控油粉餅 #15NC HK$1,035

遮瑕力：4/5

持妝力：4/5

粉撲易用度：3/5



粉餅擁有不俗的遮瑕效果，可以遮住黑色眼線的一半色澤，而且能夠修飾青筋，讓底妝更顯無暇感覺。粉餅結合神經醯胺(Ceramide)和積雪草，在控油的同時保濕，可以提升持妝效果。有別方便的粉撲，這款使用化妝掃設計，補妝時需要仔細使用，以保持完好的妝容。

補妝粉餅/蜜粉餅推薦5. Christian Louboutin Beauty多用途啞光控油粉餅 #15NC

補妝粉餅/蜜粉餅推薦6. Laura Mercier 純淨無瑕裸光蜜粉餅 #Translucent

遮瑕力：3.5/5

持妝力：3.5/5

粉撲易用度：不適用



這款傾向有色的蜜粉餅，在遮瑕方面算為不錯，能夠修飾瑕疵，並採用3D柔滑貼膚粉末和修正膚色科技，讓膚色更顯自然亮澤，也能視覺上淡化黑眼圈。粉餅質感有有保濕成分，用後妝感貼服和舒適，而且持妝度算高，可以維持約3、4小時。

補妝粉餅/蜜粉餅推薦6. Laura Mercier 純淨無瑕裸光蜜粉餅 #Translucent

補妝粉餅/蜜粉餅推薦7. Primavista 霧光潤澤粉底霜

遮瑕力：3.5/5

持妝力：3/5

粉撲易用度：4.5/5



這款粉餅為霜狀，質感水潤亮澤，色調偏白，能夠遮住基本的瑕疵，在測試中可以覆蓋約四分一的眼線色澤，以及少許青筋位置。粉底霜特別在於滾輪設計，首次使用可以在粉底上多滾動幾次，待顏色均勻再用。滾輪方便易用，能夠均勻地塗上粉底，用後不會出現色澤不均，算是懶人好物。

補妝粉餅/蜜粉餅推薦7. Primavista 霧光潤澤粉底霜

補妝粉餅推薦：The History of Whoo及Guerlain。

補妝粉餅/蜜粉餅推薦8. The history of Whoo 美奢華亮澤粉餅 #1

遮瑕力：3.5/5

持妝力：4/5

粉撲易用度：4/5



品牌在護膚方面有著不少好評，因此這次推出的粉餅，在保濕和持妝方面，有著很好的表現，可以維持妝容半天。粉餅在遮瑕方面，可以遮蓋青筋部位，並在測試中淡化約三分一的眼線，若然肌膚偏白的女生，可以嘗試#1色調。粉撲質感偏軟，而且有彈性，方便上妝。

補妝粉餅/蜜粉餅推薦8. The history of Whoo后 全新拱辰享 美系列粉餅 #1

補妝粉餅/蜜粉餅推薦9. Guerlain PARURE GOLD SKIN金鑽修顏粉餅 #1N

遮瑕力：4.5/5

持妝力：4/5

粉撲易用度：3.5/5



之前用過Guerlain的同系列粉底，結果愛不釋手，因此對於今次的粉餅非常期待。粉餅在遮瑕方面超好，能夠淡化四分三的眼線，即有效遮住大部分黑眼圈、紅印等瑕疵，而且用後感覺滋潤，妝容貼服，能夠維持約半天的妝效。粉撲大小剛好易用，拿在手上舒適易控制。