粉餅推薦｜記者實測9款2023年話題「補妝神器」！這款超遮瑕/持妝

補妝粉餅推薦|每次出席不同場合,都會帶備不少化妝品,以作不時補妝之需。補妝步驟不算複雜,只需以紙巾按壓吸油,然後使用補濕噴霧,再以粉餅和蜜粉餅遮瑕便可。《01女生》為大家整理2023年推出的9款「補妝神器」,到底哪款好用抵買?不妨留意以下的評測。



遮瑕力:4/5

持妝力:4/5

粉撲易用度:不適用



粉餅特點在於使用控油調節技術,能夠針對肌膚分泌過量的油脂,打造持久霧面效果。筆者用作補妝時,可以貼服肌膚,與整體妝容融合,不會出現一撻撻的問題,同時能夠修飾瑕疵,稍為遮蓋眼側的青筋,改善暗沉的感覺。粉餅亦持妝力強,下午補妝後直至放班,肌膚都泛油不多。

遮瑕力:4/5

持妝力:4/5

粉撲易用度:4/5



由於粉餅屬於帶有顏色的蜜粉餅,在遮瑕方面能夠遮住一般暗沉問題,同時以持久控油光技術,有助吸走多餘油脂和濕氣,增加妝容貼服度。粉餅質感啞緻細滑,使用粉撲容易沾取適當粉末,使妝容更為勻稱。總體而言,粉餅的效果算是不過不失。

遮瑕力:4/5

持妝力:4/5

粉撲易用度:4/5



首次使用這個品牌的粉餅,糅合粉餅的輕薄度及粉底液的貼服度,打造出「液態粉餅」,使用時非常貼膚,遮瑕力不錯,可以遮住青色和暗沉部位,同時質感較輕,即使補妝都沒厚重不適感。粉撲亦容易沾粉,角位可用於較小範圍,非常好用。

補妝粉餅推薦:MAKE UP FOR EVER、Christian Louboutin Beauty、Laura Mercier及Primavista。

遮瑕力:4/5

持妝力:4/5

粉撲易用度:4/5



粉餅遮瑕度算不錯,粉末幼滑細緻,有效撫平毛孔粗大,改善膚色暗沉,而且較為持妝,補妝後可以維持妝容一段時間,也不泛油。粉餅擁有磨皮霧化美妝效能,可以打造漂亮的霧面妝效。粉撲則底層絲滑,具帶彈性,非常容易便能上妝。

補妝粉餅/蜜粉餅推薦4. MAKE UP FOR EVER HD SKIN高清柔霧粉餅 #1R02