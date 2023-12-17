2023熱門女生髮型Top 5　輕羽剪清爽有層次感、法式復古捲顯髮量

2023年步入尾聲，這一年內你是否已換上新髮型？今年除了有不少髮型爆紅，同時也有曾經很夯的髮型再次回歸成為趨勢，甚至經典不敗、永不退流行的「鮑伯頭」依舊是大部分女生的首選髮型。



在正式告別2023年之前，這篇將帶大家一起盤點2023熱門「女生髮型」回顧，還沒換髮型的你快快跟上！

2023女生熱門髮型Top 5（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023熱門女生髮型：

1. 輕羽剪

前幾年超紅的無層次一刀切如今話題不再，反而是高層次的「輕羽剪」備受歡迎。這款髮型最常以中短髮呈現，層次感鮮明，髮絲線條強調輕盈蓬鬆，乍看之下如同羽毛般清爽。而貼合臉頰兩側的微凌亂髮絲能有效修飾臉部線條輪廓，降低生硬感，營造一股強烈的空靈氣質！

2. 復古蘋果頭

桂綸鎂與金泰梨都換上一顆復古蘋果頭！極短的長度看上去非常清爽大氣，還帶點微微的復古氛圍，主要強調出後腦勺的渾圓飽滿弧度，同時將臉型線條輪廓完美展露，讓五官更聚焦。蘋果頭也能隨著個人風格展現出不同的氣質，像桂綸鎂將優雅知性的一面完美詮釋、金泰梨則多了一分俏皮的少年氣息，兩個人都駕馭得很好！

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3. 法式復古捲

法式復古捲實際上與港風髮型有些相似，皆以復古感及顯髮量聞名，一般也以短髮效果呈現最佳。慵懶蓬鬆又帶點洋氣氛圍的捲度不只將復古感拉滿，也能優化臉部線條的流暢度，以不超過肩膀的長度最能凸顯五官，視覺上達到五官更聚焦的效果。對於髮量稀疏的女生非常友善，燙完髮量倍增超有感！

4. 線條染

記得幾年前爆紅的線條染嗎？今年又再次回歸！線條染對年輕人來說是趨勢，對熟齡女性來說根本是白髮救星，完美將不斷長出的白髮瞬間隱藏。以黑灰色系為組合搭配，以霧黑色為基礎，並以挑染的方式染上銀灰色，即使有新的白髮再次長出也不至於太明顯，整體造型也相對時髦有個性，對白髮感到困擾的你不妨大膽嘗試！

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5. 層次公主切

公主切的熱度原本已逐漸消退，卻因秀智在韓劇《我的女神室友斗娜》中的公主切造型再次引起一波趨勢。但這一次與原本的公主切不同，融入了層次剪元素打造「層次公主切」，不只更輕盈好打理，線條也柔和不少，一般人更能輕鬆駕馭。這款公主切的位置可以沿著下巴輪廓線並落在接近下巴處，不只能柔化肉肉臉頰，也更凸顯五官，即使將頭髮綁起也不影響修飾效果！

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