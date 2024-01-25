69歲林青霞短髮藏學問！4大凍齡髮型重點：顯小臉瀏海長度是關鍵

從影半輩子，從70年代瓊瑤劇中的玉女形象，到今年榮獲金馬終身成就獎的肯定，林青霞即便邁入69歲，那風靡影壇的優雅風姿依舊不減！



而小編更發現，相形於演員生涯前期的招牌長髮造型，如今熟齡階段的林青霞更以「短髮」自豪！

到底凍齡女神的短髮藏了什麼智慧？原來長度、捲度都有著大學問！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 柔軟捲度，自然不顯老

林青霞近年總以一頭耳下鮑伯短髮亮相，不過不同於時下年輕女性流行的直髮輪廓，林青霞反而善用了捲度，為自己修飾年紀與氣色！邁入熟齡的女性，由於膠原蛋白流失，容易顯的臉蛋凹陷、氣色沉重，這時運用一點柔軟、自然的水波捲度，可以柔化臉型稜角，讓整體造型更從容、優雅。

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2. 6：4分線展露熟齡優勢

為了減齡，許多人會大膽地剪上短瀏海，但事實上短瀏海不只挑臉型更挑年紀！為預防瀏海讓妳有「裝嫩」的視覺感受，最安全牌的選擇，可以學學林青霞的C字大旁分！6：4的分線自信展露五官，卻又修飾了臉型的視覺面積、顯小臉，而C字捲的加強，更讓髮型豐盈中同時保有-20歲的原生感。

3. 精準長度創造圓潤臉型

女人上了年紀後，留長髮時常會使人看起來更嚴肅，外加上髮量減少，長髮的重量更會使髮型扁塌又老感，因此多數熟齡女性會以短髮為第一考量！在造型上若妳尚未有挑戰個性的準備，不妨可以先從耳下、肩上短髮入門。林青霞以剛好切齊下巴的鮑伯短髮，搭配弧形長瀏海，以及微微吹彎的弧度，創造圓潤、飽滿的年輕臉型。

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4. 低層次打造少女蘋果肌

除了短髮長度可以提升年輕感，剪髮技巧上，也別忘了採低層次作為修飾臉型的小心機！林青霞也曾剪過短於下巴上的精靈感短髮，不過在細節處理上她卻把層次切於顴骨處，讓顴骨更立體、猶如蘋果肌般飽滿，巧妙修飾了熟齡最忌諱的骨感、凹陷問題。

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