2024短髮髮型6大趨勢　線條染完美遮白髮　鎖骨長易打理懶人必剪

2024短髮髮型推薦特輯登場！女孩短髮髮型該怎麼挑呢？



接近年底想換髮型的水水們內心一定都有這些疑惑，今天小編就整理了多款短髮髮型範本，所有2024短髮趨勢一次搜齊，快來一起從中選出你的命定髮型吧！

2024短髮髮型趨勢Top 6（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2024短髮髮型推薦：

1. 鎖骨短髮

鎖骨短髮從2023年一路紅到2024，因為落在鎖骨上方長度而得名，是一款進可攻、退可守的短髮，在髮尾搭配一點俏皮的外翹層次，相當好整理，只需要搭配平板夾整理即可上手，還能達到視覺減齡10歲效果，第一次嘗試短髮選這款準沒錯！

2. 流蘇剪短髮

本身偏好直髮造型的女孩，則首推這款「流蘇剪」，從韓星朴圭瑛到可愛教主楊丞琳都曾選用過，落在耳下3公分的長度搭配俐落線條，讓我們在撩撥頭髮時，就像流蘇那般輕盈擺盪，也能修飾髮量過多看起來太笨重的困擾。

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3. 羊毛捲短髮

誰說短髮只能燙直！這款「羊毛捲短髮」也很常出現在秋冬時裝周、髮型秀模特兒身上，以小捲度營造毛絨感的捲髮，搭配短髮剛剛好的長度，在率性與甜美之間取得完美平衡。

4. 線條染短髮

看膩了千篇一律的短髮造型？別擔心~這陣子洗版韓國髮型師Instagram版面的線條染短髮正能解決這個困擾，多了線條染、光線染雙髮色交織的點綴，瞬間凸顯髮型的立體感，如果再搭配上鯊魚夾或編髮造型，營造出慵懶隨性氛圍，更能直接讓你搖身一變都會時髦女子！

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5. 內彎Bob頭

小隻女孩救星就是它！2024年有感會大熱的「內彎鮑伯頭」，主打落在脖子以上的長度，搭配髮尾的C字內彎燙，更能視覺延伸脖子比例，讓頭身比例更好看，瞬間從五五身變成九頭身不是夢，小個子女孩別再留長髮，換頭短髮更能顯得輕盈又高挑。

6. 男孩風短髮

如果本身是基因中樂透的女孩，擁有濃顏系+巴掌小臉，那麼近期最受日本女孩推崇的「男孩風短髮」，完全可以放心大膽嘗試，極短的長度加上瀏海，自帶元氣滿滿的氛圍，重點是還能讓面部輪廓更集中、突顯五官立體感，所以像是女明星桂綸鎂、許瑋甯、張鈞甯也都曾選用過這款短髮哦！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】