冬日編髮｜4款詐欺髮型推薦 1秒隱藏頭油 1週不洗頭也整潔亮麗
撰文：女人我最大
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天氣一轉冷，就好懶得洗頭嗎？
今天小編就盤點4款小紅書網友大推的「免洗頭髮型」從低馬尾、老帽髮型到丸子頭通通有，教大家如何選對髮型、隱藏油光，就算想一週犯懶不洗頭也不會被發現。
4款免洗頭髮型推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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1. 法式低馬尾
馬尾絕對是懶女孩不想洗頭時的救星！像是這款法式低馬尾，只要將綁馬尾位置降低，並拉鬆頭頂髮絲，就可以讓亂糟糟的髮型，瞬間變得隨興慵懶，自帶法式氛圍，而且也能點綴上蝴蝶結髮帶，來大面積遮蓋油光或頭髮的凌亂感。
2. 老帽綁髮
不想洗頭就派出帽子神救援吧！無論是低馬尾、辮子、泡泡辮都很適合搭配老帽造型，既不會讓髮型影響戴帽子，又可以把最出油的頭頂好好隱藏起來，讓帽子+髮型達到為穿搭加分的效果。
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3. 羽毛丸子頭
這幾年韓星最愛的羽毛丸子頭，其實也很適合在不想洗頭時派上用場，將低包頭綁好後，再拉出一些多餘髮絲點綴成羽毛樣子，這樣率性的包包頭，不像常見的包包頭那般制式化，看起來特別時髦有形，又能順勢隱藏頭髮出油、毛躁，讓人完全看不出一周沒洗頭！
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4. 花苞包頭
先將頭髮綁成一個馬尾，接著將馬尾分成兩個單股辮子，最後將兩個辮子纏繞成包包頭，就完成這款超美的「花苞包頭」編髮了。因為多了馬尾+辮子的雙重編髮可以讓包包頭更穩固，也更不容易看見頭皮或髮絲細節的一些結塊或泛油光，懶人族必學
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