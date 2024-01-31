脫髮飲食｜壓力大狂脫髮？防掉髮4大營養蛋堅果強髮根促頭髮生長

每次梳頭或洗頭時掉落的大把頭髮，常讓人擔心自己的頭髮會越來越稀疏。掉髮原因相當複雜，涉及年齡、健康狀況和飲食。



而現代人的生活壓力大、不良飲食和生活習慣可能導致掉髮情況發生。想要預防掉髮、促進頭髮生長嗎？台灣Heho營養師劉思妤建議可以補充 4種營養素。

4種營養素強健髮根（按圖看清👇👇👇）

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1. 蛋白質

食物來源：豆製品、魚肉、雞蛋、肉類、乳製品。



頭髮的主要成分是一種名為「角蛋白」的蛋白質。充足攝取蛋白質對頭髮健康很重要。若蛋白質攝取不足，可能使頭髮變得乾燥、脆弱、易斷裂。

2. 生物素

食物來源：全穀類、蛋黃、牛奶、肝臟、黃豆粉。



生物素是水溶性維生素之一，身體需要它來維持正常的能量和胺基酸代謝，對頭髮健康也相當重要。大部分食物中的生物素與蛋白質一同存在，如果攝取足夠的蛋白質，通常不必太擔心生物素攝取不足的問題。

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3. 鋅

食物來源：海鮮類、全穀類、豆類、肉類、雞蛋、堅果。



鋅在身體內扮演著重要的角色，參與身體蛋白質的製造、細胞代謝、傷口癒合和免疫功能的維持。而掉髮常是缺鋅的明顯表徵之一，鋅攝取不足可能導致食慾不振、免疫力下降、頭皮乾燥、脫屑，甚至引發掉髮情況。

4. 鐵

食物來源：牛肉、豬肉、肝臟、豬血、鴨血、蜆、生蠔、深綠色蔬菜、黑芝麻、堅果。



鐵是紅血球的重要組成部分，負責運輸氧氣和養分至全身。當血清鐵蛋白濃度下降時，可能會帶來虛弱、疲勞、蒼白臉色和貧血等症狀。這也會影響頭髮無法獲得足夠的營養，打亂其生長和休息週期，導致毛髮不健康並易掉髮。

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想改善頭髮稀疏的民眾建議可以先從調整生活習慣著手，找到有效的紓壓方式，挑選適合的護髮產品，並搭配均衡的食物營養，來維持頭皮的健康狀態。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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