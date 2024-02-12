55歲伊能靜素顏0皺紋！4大凍齡護膚秘訣：「以油養膚」冬天夠滋潤

已經55歲但依然擁有少女般透亮肌膚的伊能靜，膚況好得不得了，即使在鏡頭前素顏也不怕！



她也不藏私的在小紅書分享個人保養秘訣，面對現在又乾又冷的冬季氣候，伊能靜都是靠美容油來 Hold 住完美膚況，聲稱自己沒有「油」冬天真的活不下去，同時也公開她個人「以油養膚」的秘訣，姐妹們還不快學起來！

伊能靜冬天護膚保養4招（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第一油姐保養秘笈

身為美麗教主的伊能靜對於美容油研究相當深入，更是她保濕、抗老抗皺的必備品，她自己也收藏了各式各樣的美容油，像是針對臉部、眼部、身體不同部位的保養油；還有睡前放鬆用、香氛療癒用、單純無香敏感時用、熬夜後救急用...等因應不同場景、膚況的美容油，自封為「小紅書第一油姐」真的當之無愧！

1. 美容油加入保養品和粉底

伊能靜說，我們的皮膚細胞之間有脂質成分，有時單純補水並不夠，美容油對肌膚反而更有親和力，特別是秋冬換季、肌膚乾燥時，更是少不了以油保養來修復角質層。但第一油女的油保養秘訣有很多，她推薦白天可將美容油加入保養品中，按照日常程序保養，增加滋潤度；超級乾肌還可以加入少許美容油於粉底中，讓妝感更均勻、持久服貼。

2. 美容油敷臉法

先取適量美容油輕薄地塗抹全臉，再稍加按摩，將面膜紙浸泡在熱水中，擰乾後蓋在臉上，溫敷三分鐘，這樣的溫度有助於美容油的吸收，後續也不會感覺油膩。

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3. 美容油蒸臉保養法

冷冷的冬天蒸臉最舒服了，首先將精油滴入熱水盆中，深呼吸讓蒸氣帶動精油深入打開的毛孔，整個人也感覺更放鬆，接著在全臉塗抹美容油，再用按摩梳幫助疏通頸部和臉部的淋巴。

接著進行眼部按摩

接著使用專為眼部設計的精華油塗抹眼周，因其質地較為細膩，可避免眼部長出脂肪粒，最後，再用按摩梳輕輕疏通眼部經絡，經過按摩後也能舒緩疲勞，保證晚上睡得特別香。

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4. 居家美容精簡油護膚

以精華油配合熱毛巾敷臉進行居家SPA保養，來個精簡版油護膚。洗臉後先噴保濕噴霧讓肌膚油水平衡，然後再上一層油進行深層按摩，接著再覆蓋熱毛巾，讓油完全吸收，最後再塗上眼霜和乳霜，就可以安心睡覺，這樣的方式可留下滋潤度卻又不會有油膩感喔！

Plus！放鬆療癒的睡眠油保養

現在有許多專為睡眠設計的香氛精油，具有療癒放鬆身心的效果，可選擇自己喜歡的香味，塗抹在頸部和手腕處，植物的天然香氣特別舒緩，聞了就讓人感覺放鬆，讓妳獲得一夜好眠。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】