居家瘦身｜瑜伽女神Miya親授4動作　高效瘦小腹、打造仙女背+翹臀

為了減肥而運動，不一定要辛苦上健身房跑跳，在家也可以大爆汗！



Miya老師這次就來分享一個動作瘦全身、新手也很好跟上的簡單運動，在家坐著就能做，還可以一邊追劇看電視！

Miya老師4個動作瘦全身，新年前後做，靚住過新年~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Step 1

準備一張瑜珈墊，以坐姿坐在墊子上，雙手輕輕地抱住膝蓋，吸氣時將胸部挺出、抬頭往上看，讓脊椎有拉長的感覺；吐氣時慢慢地收腹拱背，視線看向腹部，這個動作不僅是伸展而已，還要注意要把肚子完全收緊，像抱著一顆球一樣。

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Step 2

接著將雙腿抬起離開地面，保持核心收緊，雙手離開雙腿來到後腦勺，把上半身轉向右側，同時將左腿伸直保持與地面平行的騰空狀態；反向將上半身轉向左側時，同樣左腿勾起、右腿呈伸直狀態，就這樣左右來回進行，各做15次。Miya老師表示：「動作時不可以感覺腰痠、腰痠代表用錯力，應該是要感覺肚子痠。」

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Step 3

接著以跪趴姿勢，用手肘撐住上半身，注意雙手距離不可以超過肩寬，然後慢慢地把雙腿打直，首先把上半身往下半身來回移動，打開腋下拉拉背做10下，能幫助打薄背部。

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Step 4

接著把右腿抬起來，與身體打直後再微幅往上抬，可以幫助鍛鍊小翹臀，然後收回右腿彎曲膝蓋，往前抬可以瘦小肚子，「往上翹臀、往前瘦腰」一邊做10下保證大爆汗，Miya老師說光做這個翹臀瘦腰一個動作就能瘦全身。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】