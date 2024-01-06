懶人運動｜紅爆日本居家減肥操　4動作躺著做　輕鬆告別虎背熊腰

想要告別肉肉的厚片身材，除了從飲食方面控制之外，每天睡前花一點時間來做居家運動，也能有效告別身上所堆積的脂肪，讓身材變得更加緊緻，整個人的體態也會變得更加好看！



以下為大家特搜近期在日妞們間很流行的「紙片人居家運動操」，超簡單的4招，只要跟著做就能有感身材變得更加緊緻哦。

日妞居家運動操，4動作做1週全身變緊緻！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 抬腿運動

躺平之後，將雙腿併攏伸直抬起，然後大腿部分固定不動，將小腿上下擺動。這組動作除了可以訓練到腿部之外，同時對於大腿跟腹部的核心訓練也很有幫助！光是把腳抬動就可以感覺到腿部痠痠的囉！

2. 踢腿運動

第二組動作要換姿勢，將人呈現趴姿，然後以雙手將身體拱起，雙腿輪流後踢，這組動作主要是訓練大腿後側跟加強屁股的緊緻度。若想要找會屁屁的微笑線，這個動作多做幾組就會非常有感的感覺屁股向上拉提。

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3. 空中踩單車

踩單車可以說是居家運動的必備款，躺平後雙腿抬起開始在空中踩單車，在踩的時候把腳撐著也是一種核心訓練，邊踩可以瘦到整個腿部與核心，想要讓下半身變得更修身有型，單車可以多踩踩！

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4. 側抬腿運動

最後一組居家運動，就是稍微加強一點點難度。橫躺平之後，雙腿伸直抬起，然後上面的腿不動，下面的腿前後擺動，這組動作可以說是讓身體最痠的。從腿部內外側到核心都一鼓作氣訓練到，建議可以循序漸進的增加運動的組數，讓自己慢慢習慣這個運動，才能瘦得更快哦。

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