52歲范文芳6大0成本變美習慣　想凍齡改善顏值體態先戒側睡、蹺腳

來自新加坡的范文芳現已52歲，是現實生活中「把老公熬成爹」活生生的例子，不論是皮膚狀態還是體態都保養得宜，更是不少熟齡女性心中的典範。



范文芳表示尤其女生到了一定年齡，就不能放過學習每個臉部保養的小細節，並在小紅書上親自分享6招零成本「變美習慣養成」，只要在日常生活中實踐這些好習慣，就能提升氣質，顏值更上一層樓！

范文芳6個變美習慣養成（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1：每天運動30分鐘

范文芳每天都會固定運動30分鐘，直到身體微微發熱出汗。范文芳平常會選擇做TABATA，堅持練習背部肌肉，還能有效改善駝背問題。當背部挺起來後，脖子和頸肩都能伸展開來，整體體態就會看起來更修長，比例更加分。

2：面部瑜伽

范文芳也會透過簡單的面部瑜珈來促進面部肌肉的血液循環，能有效減少細紋增生。范文芳也無私分享3個簡單的面部瑜伽動作，臉部線條緊實超有感！

動作一：將手輕輕放在臉上並以中指為主要施力來源，沿著顴骨下方打小圈圈，不用5分鐘就能感受到一絲絲酸痛感。

動作二：用手指撥動法令紋，再用一隻手輕輕將臉部撐起，另一隻手向鼻翼到耳弓方向、沿著顴骨下方輕輕撥動皮膚。

動作三：用手掌按在顴骨位置並打圈圈按摩，沿著顴骨方向向上推，有助提拉臉部。

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3：避免側睡

相信不少人都習慣以側睡姿勢入睡，但這姿勢實際上會加速法令紋生長。當然睡覺時盡可能讓自己保持平躺姿勢，否則側睡還會導致起床時容易出現腰酸背痛或僵硬問題！

4：避免用嘴呼吸

長期用嘴呼吸會導致面部骨骼改變，尤其嘴巴會變得更凸出，也就是大家所謂的「嘴凸」問題，不只顯土還很顯老，影響顏值！

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5：敷面膜保持平躺

誰也一樣喜歡邊敷面膜邊做其他事？然而范文芳則建議敷面膜時要保持平躺姿勢，避免面膜帶著肌肉向下垂，久而久之會影響皮膚的緊緻度。果然女神的話不能不聽啊！

6：不蹺二郎腿

最後就是不要蹺二郎腿，請一定要保持正確坐姿。這是因為二郎腿容易導致脊椎側彎，不只影響儀態，長期累積下來也容易出現腰痠背痛症狀。二郎腿也會增加膝蓋負擔，並造成膝蓋退化、磨損現象，趁現在快將這壞習慣改掉把！

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