減手臂｜56歲美魔女李若彤親授5個動作　0成本跟做14天告別拜拜肉

天氣越來越熱了，想要換上清涼的無袖，但蝴蝶袖卻跟著出來打招呼，真的好煩啊！



今年56歲依舊維持緊實身材的姑姑李若彤，在小紅書上示範挑戰14天瘦手臂，不需要花大錢上健身房，只要準備2瓶水，在家就能輕鬆跟練，不僅能讓手臂線條緊實，連帶還能改善圓肩、駝背，整個體態變好看！

李若彤5個瘦手臂運動，再見ByeBye肉！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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瘦手臂訓練

1. 雙臂伸展震動

準備兩個裝滿水的水瓶或是1公斤的啞鈴，身體站直，雙臂在兩側打開，與肩膀平行，盡量向兩側伸展，小範圍的上下浮動，記得要緊收核心、微收下巴，感受手臂在用力，進行動作時背部要挺直，千萬不能駝背，否則斜方肌會變大。進行此組動作30秒後，放鬆手臂休息15秒，再做一次30秒。

2. 曲臂向內開合

雙腳打開與肩同寬，手肘彎曲讓上下臂呈90度，慢慢向身體兩側向上打開手臂，直到與肩膀同行，再慢慢向內收，肩膀向下沉，要感受到手臂在用力。進行30秒後，同樣休息15秒，再做第二組動作30秒。

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3. 直臂旋轉

雙手手臂張開與肩平行，先向前再向後翻轉，每次翻轉的角度盡可能到極限，有點類似擰毛巾的感覺，記得要配合呼吸。第一組做完後，要感受到上手臂有點痠脹感，才代表發力是對的，進行動作時也提醒自己收腹、背挺直。進行30秒後，休息15秒，再做第二組動作。

4. 招財貓

彎曲手肘，讓上臂和下臂呈90度，和肩膀平行，先慢慢向上抬起小臂，再慢慢向下壓小臂，這個類似招財貓的動作有助改善肩外旋的問題。記得不要為了幅度，導致整個人往後仰，不要聳肩，也不要駝背，這個動作不僅能瘦手臂，還能改善駝背、圓肩，很適合低頭族多做。進行30秒後，休息15秒，再做第二組動作。

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5. 後背俯臥撐

最後個動作建議在瑜伽墊上進行，身體放鬆坐在瑜珈墊上，雙手撐在身後，吐氣時用力時抬起身體，吸氣時再往下，這動作新手可能會做不到位，但可以放慢動作，去感受手臂的發力。記得抬起時，手臂要保持微微彎曲，不需要伸太直，這樣會對關節造成太大壓力。進行30秒後，休息15秒，再做第二組動作，完成全部五組運動後，最後記得要再伸展放鬆。

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