ROLEX GMT-Master II平替手錶推介　SEIKO Speedtimer 5千帶回家

公價五千元左右的計時錶裏，精工Speedtimer Solar受到不少玩家關注。此前曾向大家介紹過系列的「熊貓面」，憑藉與迪通拿神似的外觀，獲得了「精通拿」別稱。其實系列可圈點的作品還有很多，正如這款「四分之一紅」。



SEIKO Speedtimer Solar 型號：SSC915P1

購表預算在價位段的消費者，往往比較看重耐用性與實用性。平心而論5000元（公價）放在瑞士名錶中，只能買到入門級產品。但近年瑞士入門級機械錶的「刀法」越來越精準，部分新品進行了一定減配。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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精工Speedtimer Solar搭載具備計時功能的V192機芯，論及實用性高出同價位的機械錶不少。歷史上精工曾憑藉石英機芯，掀起了一股襲擊瑞士製表的風暴。發展至今，品牌在此基礎上研製出太陽能機芯，它無需頻繁更換電池，僅靠自然界中最常見的綠色能源——太陽光便能運作。太陽能板置於錶盤下方，該裝置會自動將光能轉換為電能，再將電能存儲於電容，源源不斷為機芯提供動力。

機芯影響着「實用性」，而材質則決定了「耐用性」。考慮到定位，此價位段腕錶的材質選取往往有妥協，最典型的便是採用有機玻璃表鏡。精工Speedtimer Solar表鏡為藍寶石材質，並加入抗反射鍍層，這點值得肯定。有別於常見的陽極氧化鋁或陶瓷外圈，本作外圈使用的是一種名為「碳化鈦」的材質，其優點在於堅硬且易於着色。碳化鈦的莫氏硬度在9以上，略高於藍寶石，不必為耐用性擔憂。

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碳化鈦測速圈的右上方為紅色，也被稱為「四分之一紅」，這種設計常見於潛水錶外圈。兩種高對比顏色強化了區域辨識度、提升了訊息的獲取效率，以高顏值受到玩家喜愛。在GMT腕錶中，紅黑色圈又叫「可樂圈」，因與可口可樂的包裝相近得名。相應地，紅藍圈由於與百事可樂商標顏色接近，又被稱為「百事圈」。近期，表圈最大的傳聞就是勞力士或將重現歷史上出現過的「可樂圈」。對於喜愛紅黑配色的玩家，Speedtimer Solar或許也能成為嚐鮮之選。

不少石英機芯，計時秒針採用「跳秒」方案，即每秒鐘行進一格，這是基於電量做出的權衡。精工V192機芯的優勢在於計時秒針可以「掃秒」。以光能為動力，意味着能隨時補充電量，不必在節能方面做出妥協。但需要注意的是，9點位小秒針仍為「跳秒」方案。精工在潛水錶領域有着很高的人氣，「鮑魚」和「罐頭」兩大產品與上世紀70年代的錶款一脈相承。這種設計傳承，增強了作品的底藴。

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本作使用的「四分之一紅」測速圈，受到了1969年Speedtimer原型表的啟發。有別於原作的鮑魚殼，新品採用輕薄的殼型、更符合現代審美。Speedtimer Solar盤面使用時下流行的3-6-9佈局，但各小盤的功能與主流計時錶不盡相同：9點鐘方向的小盤，和多數計時錶一樣對應小秒針。3點位為24小時顯示盤、6點位小盤最特殊，既是60分鐘計時盤，又是動儲顯示盤。當計時功能關閉時，指針停留在「F」至「E」區間內，用於指示剩餘動力情況。開啟計時功能後，又能充當計時指針。

精工SPEEDTIMER Solar擁有多款配色，官方售價均為港幣$5,080 - $5,250元。簡單總結本作亮點：省心的太陽能機芯、辨識度極高的「四分之一紅」外圈、「足夠用」的夜光與防水效果（10巴/等效100米），是日常通勤佩戴的理想之作。

【本文獲「腕錶之家」授權轉載。】