求職｜不滿年輕人獲取錄仍要考慮 這老闆網上提出「超離地」控訴
撰文：聯合新聞網
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不少人在求職時都會投好幾家公司履歷，增加錄取的機會，雖然是人之常情，但有些求職者的觀念卻也讓僱主無言以對。
一名僱主在Facebook發文抱怨，現在求職的人即使獲得錄取，也要面試完所有的公司再來做決定，讓他大嘆年輕人有大頭症，但帖文一出，眾人反而一面倒地全力挺求職者，批評事主才是慣老闆。
這位僱主看來仍未了解新一代年輕人的求職心態：（按圖了解）
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事主在「靠北老闆/主管2.0」一開始就抱怨「現在求職者跟以前差好多」，他說以前求職的人只要錄取後，沒幾天就可以上工，反觀現在的人卻會說「等我面試完全部公司，再決定要不要接受這offer」，而且通常還要僱主等上兩個星期才決定要不要上班，讓事主無奈地說「現在的年輕求職者是不是都有大頭症啊？」
帖文引起熱烈討論：
．「所以求職者不能選公司？所以貴公司會通知求職者說你沒錄取嗎，別讓求職者傻傻的等」
．「我覺得ok啊，工作這種事要雙方同意才可以，公司有權利選擇人，人同樣可以選擇」
．「很多公司面試完也都跟求職者說：等通知啊」
．「阿就互相面試不行嗎？」
．「你不能等，可以直接排除掉他呀」
多數網友都認為原因出在公司開的條件：
．「缺工問題的確很嚴重，求職者會看公司的福利跟待遇去比較，薪水落差不大，當然比福利跟制度」
．「條件給得好會有這問題？你選員工，我們也選老闆」
．「翻譯蒟蒻：貴公司條件沒有好到想一口答應，手上還有其他面試就等等看有沒有更好機會」
．「這背後的意思可能是表示：你開的薪水太低了，我要先看看別家有沒有要用我，沒的話我才考慮你家？」
．「你福利給得夠多、不血汗，求職者一定集結到你這」
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