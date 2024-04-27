7款兩地時間手錶推薦　TUDOR、LONGINES、SEIKO、CITIZEN公幹必備

隨著各國旅遊需求復甦，人們頻繁跨國移動，兩地時間腕錶再度受到市場注目。



無論是商務還是度假，它能助你立即知曉當地時間，也不忘家鄉時間，是日常上非常實用的手錶功能。

7款入門級兩地時間手錶推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LONGINES HydroConquest GMT深海征服者系列兩地時區腕錶

允文允武，說的大概就是浪琴表LONGINES的這只GMT新浪鬼。HydroConquest深海征服者系列以潛水運動錶為定位發展，配置機械潛水錶必備的設計和性能，搭配合宜的價位，在運動錶市場上廣受喜愛。去年品牌為了提升此錶款的實用性，考量到喜愛運動的白領族群多面向的日常需求，推出加入兩地時間功能的HydroConquest GMT深海征服者兩地時區腕錶。

此錶採用直徑41mm偏中性尺寸，既保有運動錶的氣勢也不會因為過大而影響配戴。腕錶外觀是典型的潛水錶規格，採用單向旋轉錶圈搭配高硬度防刮的陶瓷圈。時標、指針塗覆夜光塗料確保黑暗的水下能清楚辨識，300米的防水性能讓其能夠面對劇烈潛水運動，日常生活更是輕鬆有餘。其兩地時間功能是採用中央四針同軸表現，菱形所在地小時指針為12小時制、三角形第二地指針採24小時制，辨讀算是簡單容易。兼顧運動場合和快速掌握兩地時間，能夠走向戶外也適應都會，這也是當前許多品牌在運動錶上正實踐的方向。

TUDOR Black Bay GMT腕錶

帝舵表TUDOR的Black Bay GMT是話題度很高的兩地時間錶。Black Bay GMT在2018年問世，除了搭載品牌自製的MT5652型自動機芯，採用勞力士ROLEX過去GMT Master II常用的紅藍色陽極氧化鋁圈設計，更讓這只錶款給許多人留下深刻印象。此錶具備200米防水性能、通過瑞士天文台認證，加上具競爭力的售價，都讓此錶成為市場上的熱門款式。

當時錶款是黑色面設計，2023年帝舵表推出改用蛋白色面盤的小改款。清爽飾面滿足喜愛白色面盤的買家，搭配熟悉的紅藍圈設計成為新一代的運動錶暢銷款。錶款同樣搭載MT5652自動機芯，擁有70小時充足的動力儲存。透過可雙向旋轉的24小時錶圈可推算出第三地時間。

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BAUME & MERCIER克萊斯麥特別版雙時區腕錶

名士BAUME & MERCIER在2022年啟動與英國高訂西裝布料商HOLLAND & SHERRY的合作，推出多款使用其布料製成錶帶，展現英倫紳士風的Classima系列特別款腕錶。當時都是基礎時間顯示，2023年底推出了數款升級功能的款式，其中就包括這只雙時區腕錶。

全錶以儒雅的藍色作為主色調，除了面盤裝飾藍色斜條紋，指示第二地的24小時指針也使用淺藍色設計。腕錶面盤細節以大小和色彩的差異提升辨讀性，24小時圈時標同樣採用淺藍色，以對應24小時指針，當地與家鄉時間時標則大小分明，避免誤判。此錶實心錶背可進行客製字樣鐫刻留下專屬紀念，錶帶也配搭HOLLAND & SHERRY布料製成錶帶，質地良好，斯文耐看。

MAURICE LACROIX AIKON Venturer GMT腕錶

艾美錶MAURICE LACROIX在近期推出價格實惠的AIKON Venturer GMT腕錶，錶款以簡練的黑白色彩設計，除了推出黑面和白面兩種款式，錶圈上標示的24小時制時標也藉由鮮明色彩對比強調清晰讀時。

此錶延續AIKON系列特徵，在錶圈上設計有六個凸出的托爪，令操作旋轉時能夠更易於抓握。而艾美錶也順勢依此設計，以2單位標示旋轉錶圈。配戴者搭配中軸的第二時區指針即可讀取第二地時間。黑面款式指針色用紅色、白面款式則採橘色。而此錶也具備達300米防水性能，適合戶外配戴，錶鍊使用快拆機制。

BALL WATCH Engineer III Outlier

波爾錶BALL WATCH一向著重強大的戶外實用功能，Engineer III Outlier具備品牌招牌的微型氣燈時標，擁有強力夜間顯示、達到COSC瑞士天文台認證的精準度，搭配面盤外緣的24小時時標與雙向旋轉錶圈上的24小時標示，更可同時判別三地時間。

此錶的所有調校都由3點錶冠操作，每次調校不影響其他指針，操作12小時制時針時日期也會連動，簡單便利。此錶還在日期窗上使用凸透鏡放大視窗，對視力較差的人來說倍感親切。由於錶款以904L鋼材打造，堅固耐撞，錶殼也配置高磁率合金保護罩，提升防磁力。

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SEIKO Seiko Prospex 1968年GMT潛水錶現代詮釋版

近幾年精工SEIKO持續推出多樣化的兩地時間錶款，去年更推出具備三日鍊的Seiko Prospex 1968年GMT潛水錶現代詮釋版，其不僅是旗下近年來規格、價格最高的兩地時間錶，所搭載的6R54自動機芯動力長達72小時，也是當前品牌唯一一款三日鍊兩地時間機芯。

腕錶設計源自1968年的經典潛水錶，錶殼線條也還原了原型設計，搭配拋光與打磨修飾，在4點位置設置大型錶冠。此錶同時推出有黑面黑圈和綠面綠圈設計，GMT指針都選用淺黃色，色彩對比下識別清晰。錶圈鑲嵌陶瓷片也避免刮傷或褪色問題。

CITIZEN Series 8 880抗磁機械腕錶

來自日本的CITIZEN擁有獨門便利的光動能Eco-Drive腕錶，這幾年在機械錶領域也投入不少心力。除了推出The CITIZEN系列的高規錶款，旗下主打日常實用的中階系列Series 8也有許多不錯之選。

去年品牌就為Series 8首度推出配置GMT功能的880抗磁機械腕錶，搭載最新機芯Cal.9054。其機芯具備優越的抗磁力，符合日本JIS 2型抗磁標準，精準度也達到日誤差-10~+20秒。腕錶搭配可雙向調整的24小時顯示錶圈和橘色GMT指針，能夠確認到三地時間。此錶配色相當討喜，有黑面配藍黑圈或藍面配紅藍可樂圈。

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