搵工｜寄過百CV仍食白果　事主瀕臨崩潰　網民稱這月份或是轉捩點

日前有一名網民在論壇Dcard上以「我只是想找一份工作，快崩潰了」為題發文，他抱怨「這社會根本不缺工，缺的是廉價勞工」，都年底了，不斷地謀職失敗令他到非常難過，就只是想找一份工作，到底還要讓他多難受。引來網民熱議。



長久不獲取錄，確是累人：（按圖了解）

+ 12

他表示，這幾個月投了上百封履歷，通知面試的機會卻少可憐，有時還要面對水準堪憂的面試官，態度差的面試官，無聲卡掉，態度好的面試官，送感謝函，更扯的是每每都跟你聊的很開心的卻沒有要錄取你，懷疑根本是被抓來填補空檔時間陪聊天。

他指出，每月上演着同樣戲碼，對於找工作這件事越來越意志消沉，但存款越來越吃緊，心裏就越來越焦慮難過，深感憂鬱。他透露，為了生活費降低底線，連臨時工也去做了，為了考量職涯，覺得正職工作不能太隨便，自認經歷充足也有作品集，但面試官就只想知道，有沒有要結婚生小孩，有沒有貸款等等，甚至被回「台北人都有家裏靠，應該不缺錢」。

他感嘆，「多少莫名其妙或感受不錯的面試他都經歷過，就是沒有公司要錄取他」，而且現在職缺越來越誇張，一個薪水也不高的職缺卻要求一堆證照，還要甚麼多益880以上、外語證照，到底甚麼世界啊？他氣吼「全世界真的只有台灣資方最cheap又傲慢」。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感：

・「所以越來越多人躺平，算是一種對社會無聲的報復吧」

・「抱一個好嗎，剛提離職，最近也是身心靈被壓到喘不過氣快崩潰了，找工作還是要慢慢找拉」

・「都說是M型社會。這個社會缺非常高端的人才，以及新鮮又便宜的肝」

・「有個現實的東西，能力也佔比很大，光是邀約面試，履歷技能沒到資格條件的話就會被刷掉了」

・「拍拍，希望你不要放棄」



也有不少網民勸他：

・「別急，有時候工作需要一點緣分跟運氣，太急找到的或許做得不久」

・「大家會在領年終後離職，你先打工兩個月，二月開始再找可能會好點」

・「建議先求有再求好，時間彈性的兼職先加減做，補貼一些生活費，休假期間再繼續找正職工作或進修學一技之長之類的」



【延伸閱讀，更多打工仔求職見聞】

見工｜被即場錄取 卻「憑實力」令對方反悔 事主竟不知問題所在

+ 4

見工｜被面試官狠批兼不被錄用 女生抱怨 網民反稱她要檢討自己

+ 9

延伸閱讀：

老闆面試問奇葩問題「擺明不想補新人」 內行人揭殘酷真相

求職被問「爸媽的工作」好困擾 他舉國外經驗嘆：台灣陋習

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】