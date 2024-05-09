傳銷｜本為醫生律師「為幫人」才轉行？傳銷宣傳手法離不開這幾招

我第一次聽傳銷講座是在18歲，那時是出於好奇。在往後的二十幾年，我再聽過兩次傳銷講座，那都是我不太自願的。我發現傳銷所用的方式，竟然廿幾年如一日。

今天半宅職薯就和大家拆解傳銷所用的宣傳方式，大家當是笑話看看也可以。



精英雲集 全為「幫人」

當你去到一個傳銷講座，你會發覺有很多「成功人士」主動又熱情的向你介紹自己，而這些所謂成功人士的說話套路幾乎一模一樣：

他們全部都自稱原本是高收入人士，例如醫生、律師、銀行家、工程師......諸如此類。然後發現傳銷能夠「幫人」，於是放棄高薪厚職，加入傳銷行列，現在又有錢又有閒。

試過有一次，我追問這些成功人士原本的專業工作細節，結果全部都口啞啞說不出話來，然後就有另一位較為資深的傳銷人走過來解圍，引開話題。

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第五種人

記憶中，傳銷人會向你兜售夢想，說甚麼成為「第五種人」（不肯定確實名稱有沒有記錯），即是有錢、有時間、有健康、有朋友……總之甚麼都有，就是不用太努力。

而這些傳銷的上線，通常都會把自己包裝成又有錢又有品味的人：每天都在社交媒體放閃，飲貴價紅酒，去高級餐廳又不用工作，總之就是把奢華的生活呈現在大家眼前。

大量人「做媒」

記得去過一個傳銷講座，活動大概是有甚麼甚麼永續青春的新發明。在講座開始之前，會場有二、三十人，台下卻只有一排共六、七張的摺凳。

然後就有傳銷人邀請我先坐下，由於只得第一排凳，於是我只好坐在最前排。講座的 Powerpoint 十分求其。然後後排的人會自己擔凳仔，有秩序的坐在後面，不時在講座中齊聲發出「嘩！」、「勁呀！」、「正呀！」......諸如此類的聲音。

而最有趣的地方是，當講座在完畢，後排的那二十幾人會自動自覺又有秩序地把凳收好，行動迅速又有默契，彷如自己主場，令我不禁懷疑這二十幾人都是「做媒」，只有半推半就被安排坐在最前排的人才是他們的目標，即是下線。

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超簡單的致富公式

傳銷人又會向你推介一條致富公式，方法大致是這樣的：先向你比較詳細的介紹成為他們下線的方法，然後用兩三句說話，把月入數百元至發展成月入數十萬元簡化成一條公式。

例如說：「你第一個月賺到一千元，然後依據這條軌跡，第二個月便會有一萬元，一年之後便會有一百萬元，三年之後便會有一千萬元」，彷彿一切就是這麼理所當然。

而要運用這條公式，傳銷人會對你說：你不需要學歷、經驗 、技能。簡直是天降的餡餅。

結語

在這裏我必須說清楚，我從沒參與任何傳銷活動，也不主張傳銷，我只是將我的所見所聞和大家分享。如果你身邊有一位親朋好友突然變得富貴，而且十分張揚，又介紹你去聽甚麼成功人士講座，那我可以頗為肯定的說：這很大機會是傳銷人尋找下線的活動。